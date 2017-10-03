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Экс-глава Дагестана планирует работать на должности федерального уровня

Политика
3 октября, 20:38 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 3, октября. /ТАСС

Рамазан Абдулатипов также выразил надежду, что большая часть членов нынешней команды, руководящей республикой, сохранит свои места

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Рамазан Абдулатипов

Рамазан Абдулатипов

© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МАХАЧКАЛА, 3 октября. /ТАСС/. Рамазан Абдулатипов после отставки с поста главы Республики Дагестан планирует занять должность федерального уровня. Об этом 71-летний политик сообщил во вторник ТАСС.

"Есть понимание, есть договоренность [о трудоустройстве]. Это будет [работа] федерального уровня", - сказал Абдулатипов.

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Он не уточнил, куда именно перейдет на работу. "Пока не выйдет указ президента России... Как только выйдет указ президента, сразу поделюсь", - сказал Абдулатипов.

Он рассчитывает, что нынешняя команда в руководстве республики в основном сохранит свои места.

"В основном люди должны сохраниться. Тем более Васильев меня очень хорошо знает, и в Дагестане, думаю, что для него самое лучшее - это взять в команду людей, которые в целом вывели республику из тяжелейшего кризиса. А по отдельным людям - это уже должны быть его собственные решения. Думаю, что новый руководитель будет постепенно обеспечивать смену кадров, переподготовку команды в целом", - сказал экс-глава региона.

Во вторник президент России Владимир Путин принял отставку Рамазана Абдулатипова, руководившего Дагестаном с 2013 года, и назначил временно исполняющим обязанности главы региона вице-спикера Госдумы, председателя фракции "Единой России" 68-летнего Владимира Васильева.

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