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Абдулатипов примет участие в инаугурации нового главы Дагестана

Политика
4 октября, 0:03 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 3, октября. /ТАСС

По словам бывшего главы республики, основная задача, которая стоит перед Владимиром Васильевым, - выбор дальнейшего пути развития Дагестана

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МАХАЧКАЛА, 3 октября. /ТАСС/. Бывший глава Дагестана Рамазан Абдулатипов планирует принять участие в церемонии инаугурации нового руководителя республики Владимира Васильева. Об этом он сообщил во вторник в интервью ТАСС.

"Я в Дагестане жду нового руководителя. И сразу после его вступления в должность собираюсь ехать в отпуск", - сообщил Абдулатипов. По его словам, основная задача перед новым главой - выбор дальнейшего пути развития республики.

"Там есть два варианта. Первый - продолжить обеспечивать преемственность. Дагестан единственный среди регионов России четыре года реализует проектное управление по каждому направлению развития. У нас есть проекты, подпроекты, пошаговая программа развития конкретных отраслей и направлений", - сказал Абдулатипов.

"Поэтому у нового руководителя под рукой уже есть готовый инструмент для того, чтобы обеспечить дальнейшую позитивную динамику развития Дагестана. Я думаю, Васильев очень разумный, умный, опытный человек, и он пойдет этим путем", - поделился Абдулатипов.

"Другой путь - все заново придумывать, полностью переформатировать. Такие варианты тоже возможны. Но я еще раз повторяю: с приходом Васильева как раз таки убежден в том, что он пойдет по пути развития, корректировки каких-то направлений, позиций и т. д.", - добавил он. Рамазан Абдулатипов считает, что большая часть старой команды должна остаться.

Во вторник президент России Владимир Путин принял отставку Рамазана Абдулатипова, руководившего Дагестаном с 2013 года, и назначил временно исполняющим обязанности главы региона вице-спикера Госдумы, председателя фракции "Единой России" 68-летнего Владимира Васильева.

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