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Представители спецслужб из 78 стран обсудят в Краснодаре вопросы борьбы с терроризмом

Политика
4 октября, 1:05 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 4, октября. /ТАСС

Участники обменяются опытом противодействия угрозам, исходящим от иностранных боевиков-террористо, и опытом сотрудничества по реагированию на компьютерные инциденты по запросам иностранных партнеров

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КРАСНОДАР, 4 октября. /ТАСС/. Представители спецслужб и правоохранительных органов из 78 государств обсудят актуальные вопросы борьбы с терроризмом, в том числе в гиперпространстве, на открывающемся в Краснодаре ХVI совещании руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов.

В этом году в форуме примут участие 124 делегации из 78 стран, а также от ООН, ЕС, РАТС ШОС, АТЦ СНГ. Предыдущее совещание, которое прошло в 2016 году в Санкт-Петербурге, собрало 100 представителей из 63 стран и от четырех международных организаций.

Как сообщили ТАСС в ЦОС ФСБ, на совещании, которое будет проходить 4 - 5 октября, участники обменяются национальным опытом противодействия угрозам, исходящим от иностранных боевиков-террористов, опытом сотрудничества по реагированию на компьютерные инциденты по запросам иностранных партнеров.

На совещании также обсудят актуальные вопросы совершенствования общегосударственной системы противодействия терроризму в РФ. Темой совещания станет обеспечение безопасности проведения международных мероприятий, в том числе с учетом предстоящего проведения в России чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Совещание откроет директор ФСБ России Александр Бортников.

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