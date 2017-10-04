Лавров: визит короля Саудовской Аравии в РФ поможет стабилизации на Ближнем Востоке

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Визит короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда в Россию будет содействовать стабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете Asharq al-Awsat.

Он обратил внимание, что Москва и Эр-Рияд поддерживают доверительный политический диалог, в том числе на высшем и высоком уровнях. Министр напомнил, что в начале сентября посетил Саудовскую Аравию с рабочим визитом, в ходе которого был принят королем, а также провел переговоры с главой МИД Аделем аль-Джубейром. "Удовлетворен его (визита) итогами", - добавил Лавров.

Он отметил, что обе страны едины "в необходимости дальнейшего поступательного развития многоплановых российско-саудовских отношений, в том числе в интересах обеспечения региональной и глобальной стабильности".

"Наращиваем усилия, направленные на активизацию деловой кооперации, гуманитарных связей, - продолжил министр. - Наша общая задача - обеспечить рост и расширение номенклатуры товарооборота, который, по обоюдному мнению, пока не соответствует имеющемуся значительному потенциалу. Радует, что такая совместная работа начинают давать практическую отдачу". По его словам, достигнут "ряд важных договоренностей, определены перспективные направления, которым следует уделить приоритетное внимание".

"Что касается региональных кризисов, то наши государства исходят из безальтернативности их устойчивого долгосрочного решения исключительно политико- дипломатическими методами, через всеохватывающий национальный диалог на прочной основе международного права", - подчеркнул глава МИД РФ.

"Эти и другие актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня будут предметно обсуждаться в ходе предстоящего (по приглашению президента Владимира Путина) визита в Россию короля Сальмана. Убеждены, что это действительно эпохальное событие в наших отношениях будет способствовать выводу сотрудничества на принципиально новый уровень, внесет полезный вклад в стабилизацию обстановки в БВСА (Ближний Восток и Север Африки)", - заявил Лавров.