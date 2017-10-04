Лавров отметил усилия Саудовской Аравии по формированию делегации сирийской оппозиции

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил востребованность усилий Саудовской Аравии по формированию делегации сирийской оппозиции для переговоров с правительством в Женеве. Об этом он заявил в интервью газете Asharq al-Awsat.

"Важнейшим направлением работы по преодолению сирийского кризиса остается достижение политического урегулирования на основе резолюции 2254 СБ ООН через всеохватывающий межсирийский диалог, - сказал российский министр. - Такое урегулирование призвано закрепить нынешние тенденции "на земле", положить конец вооруженной конфронтации".

"В этой связи хотел бы отметить востребованность усилий Саудовской Аравии с целью формирования делегации оппозиции, которая могла бы стать достойным договороспособным партнером делегации правительства САР на переговорах под эгидой ООН в Женеве", - указал Лавров.

В августе в Эр-Рияде прошел первый раунд консультаций между основными группами сирийской оппозиции - "московской", "каирской" и "эр-риядской". Представители трех групп были приняты в МИД Саудовской Аравии. Следующий раунд консультаций, как ожидается, состоится в октябре.