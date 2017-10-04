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Лавров призвал вовлеченные в конфликт в Сирии стороны оставить геополитические расчеты

Политика
4 октября, 1:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, октября. /ТАСС

Глава МИД РФ отметил, что именно затягивание политического урегулирования в республике привело к росту экстремизма

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Все вовлеченные в сирийский конфликт стороны должны оставить геополитические расчеты и обеспечить возвращение мира в Сирию. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в интервью межарабской газете Asharq al-Awsat, отвечая на вопрос в чем, с точки зрения Москвы, заключается политическое решение кризиса в Сирии.

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"Сегодня все вовлеченные стороны должны оставить геополитические расчеты и всемерно способствовать возвращению стабильности и безопасности в Сирию, на Ближний Восток и север Африки в целом, - сказал он. - На повестке дня - восстановление разрушенной за годы конфликта и введенных против Сирии рядом стран односторонних экономических санкций инфраструктуры, содействие ее социально-экономическому и политическому развитию".

Глава МИД РФ напомнил, что ранее Лига арабских государств, а также многие региональные и международные игроки в силу разных причин отказали президенту Сирии Башару Асаду в легитимности. "Тем самым они фактически узурпировали право сирийского народа самому решать, кто и в какой форме будет править Сирией, - указал Лавров. - Мы с таким подходом в корне не согласны. На различных переговорных площадках всегда выступали в пользу независимости, единства и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики, необходимости определения ее судьбы и будущего самими сирийцами исключительно в правовом поле в рамках национального диалога".

Глава МИД РФ также отметил, что затягивание политического урегулирования в Сирии привело к росту в стране экстремизма, в том числе появлению террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ - прим. ТАСС). На этом фоне, продолжил Лавров, Россия приняла решение оказать правительству Сирии помощь в борьбе с террористами при одновременном продолжении поиска политического урегулирования, в том числе по линии астанинского процесса.

"Рассматриваем международные встречи по Сирии в Астане в качестве важного этапа в преодолении сирийского конфликта, - добавил в связи с этим министр. - В рамках астанинского процесса при участии делегации правительства САР, а также представителей отрядов вооруженной оппозиции было закреплено понимание безальтернативности политико-дипломатического урегулирования под эгидой ООН, выражена приверженность поддержанию режима прекращения боевых действий".

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