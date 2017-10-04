Лавров: политика РФ в Сирии не имеет корыстного интереса и двойного дна

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Политика России в Сирии и на Ближнем Востоке в целом не имеет корыстного интереса и двойного дна, в этом ее преимущество по сравнению с возглавляемой США коалицией. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете Asharq al-Awsat.

"Преимущество нашей политики в том, что она не направлена на извлечение корыстного интереса и не имеет "двойного дна", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства РФ. "В связи с этим продолжим наращивать усилия по мирному, политико-дипломатическому урегулированию многочисленных кризисов и конфликтов в регионе", - подтвердил он, пригласив "к совместной честной работе всех, кто к этому готов".

В этом контексте министр напомнил, что возглавляемая США международная коалиция по борьбе с "Исламским государством" (ИГ, террористическая группировка, запрещенная в РФ), "с точки зрения сирийцев и международного права, - незваный гость в Сирии". "И правительство САР проявляет терпение до тех пор, пока действия коалиции направлены на борьбу с террористами на территории этой страны", - подчеркнул он.

При этом Москва обеспокоена двойными стандартами, применяемыми коалицией, предупредил Лавров. "У нас вызывает озабоченность, мы об этом говорим открыто, "тактика полумер", взятая на вооружение США и их союзниками. Если применять двойные стандарты, делить террористов на "плохих" и "не очень плохих", загонять в коалицию по политическим мотивам, забыв про необходимость санкции СБ ООН на свою активность, то об эффективности антитеррора говорить сложно", - считает он. "Исламское государство" "посыпалось" именно под ударами российских ВКС и под натиском сирийской армии", - указал глава МИД РФ.

Между тем в Сирии к ведомым США силам масса вопросов, констатировал Лавров. "То якобы нечаянно ударят по сирийским ВС, после чего ИГ идут в контратаку, то "науськают" других террористов на стратегически важные пункты, где была восстановлена законная власть официального Дамаска, то против наших военнослужащих устроят смертельно опасные провокации", - перечислил он, напомнив также о многочисленных "случайных" попаданиях по гражданским объектам, влекущие гибель сотен мирных жителей.

"Наше участие в борьбе с ИГ нацелено не только на обеспечение национальной безопасности России, но и на укрепление глобальной и региональной стабильности. Одними силовыми методами искоренить терроризм на Ближнем Востоке и Севере Африки не удастся", - заключил министр иностранных дел РФ.