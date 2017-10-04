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Россия призвала генсека ООН продумать и согласовать предложения по реформе организации

Политика
4 октября, 4:04 UTC+3 ООН ООН 4, октября. /ТАСС

Представитель РФ при ООН заявил, что Москва поддерживает стремление Антониу Гутерриша сделать организацию лучше

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Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ООН, 4 октября. /ТАСС/. Предложения о реформе ООН должны быть хорошо продуманы, а также согласованы со всеми государствами-членами организации. Об этом заявил во вторник постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Генеральной Ассамблеи, посвященном деятельности всемирной организации.

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На встрече обсуждался доклад генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, в котором дается краткий обзор деятельности организации "в условиях глобальных противоречий и сложных проблем". В 48-страничном документе административный глава ООН подчеркнул, что всемирная организация "должна доказать свою полезность", ответив на главные вызовы современности, включающие конфликты, нищету, голод, миграционный кризис и изменение климата. Как сообщил Гутерриш, он "сформулировал ряд предложений по реформе, призванных сделать организацию более эффективной, гибкой и оперативной, а также возродить общую практику принятия мер на упреждение во всех сферах [ее] деятельности".

Выступая на заседании, Небензя заявил, что Россия принципиально поддерживает стремление генсека "сделать ООН лучше". "Вместе с тем, учитывая весьма чувствительный характер любых изменений на этом направлении, убеждены в необходимости четкости и продуманности реформенных задумок, а также строгого согласования возможных преобразований со всеми государствами-членами. Только так заложенный в доклад призыв к укреплению многосторонних начал в международной политике и повышению авторитета организации воплотится в конкретный результат", - подчеркнул постпред РФ.

Содержательный, но неоднозначный доклад

Он назвал доклад генсека ООН содержательным, отметив, что в нем уделяется внимание не только работе организации за год, но задачам, которые стоят перед ней на перспективу. По его словам, ООН вынуждена действовать "в весьма непростых условиях, постоянно держать руку на пульсе", а также "плотно отслеживать ключевые изменения в развитии международной ситуации и оперативно на них реагировать".

В то же время Небензя не согласился с рядом умозаключений и предложений Гутерриша, назвав их "неоднозначными". В частности, он удивился тому, что в докладе подается в качестве "беспрецедентного шага" создание механизма по расследованию преступлений в Сирии. "Генассамблея учредила его в нарушение Устава ООН и с превышением собственных полномочий. Вновь призываем генсекретаря и государства-члены отказаться от любых форм его поддержки", - подчеркнул дипломат.

В своем докладе Гутерриш выдвинул ряд предложений по совершенствованию работы организации. В частности, в главе "Поддержание международного мира и безопасности" отмечается необходимость адаптации ООН к "реалиям новых конфликтов". Генсек, в частности, выступил за наращивание потенциала организации по поиску политического решения проблем на стадии их зарождения, а также за повышение эффективности посреднических услуг.

Большое внимание в докладе уделяется миротворческим операциям ООН, в которых задействованы более 100 тыс. человек из около 12 стран. По мнению Гутерриша, как бы хорошо ни были оснащены или подготовлены "голубые каски", они "не могут эффективно выполнять задачи по защите гражданского населения в отсутствие политической стратегии или плана" урегулирования конфликтов. Как заявил административный глава ООН, это "со всей очевидностью подтвердилось" в ряде горячих точек, в том числе в Центральноафриканской Республике и Южном Судане. Урегулирование конфликтов Сирии и Йемене, где нет миссий ООН, также "оказалось непростой задачей" в виду "запутанного переплетения местных, региональных и международных интересов", констатировал генсек.

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Персоны
Гутерриш, Антониу Небензя, Василий Алексеевич
Страны
ЦАР Сирия Йемен Россия Южный Судан
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Кризис в Сирии
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