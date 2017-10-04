Презентация доклада "Владимир Путин: президентство и лидерство". Видеотрансляция

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Презентация доклада "Владимир Путин: президентство и лидерство". ВидеотрансляцияПолитика 4 октября, 13:03
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Неизвестные сообщили о минировании ряда зданий в ЧелябинскеНовости Урала 4 октября, 12:51
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ТАСС
В ТАСС проходит пресс-конференция, посвященная презентации доклада "Владимир Путин: президентство и лидерство".
Руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов, генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин и исполнительный директор Центра политического анализа Вячеслав Данилов представляют данные социологических опросов и обсуждают тезисы доклада.