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Презентация доклада "Владимир Путин: президентство и лидерство". Видеотрансляция

Политика
4 октября, 13:03 UTC+3

Участники пресс-конференции представляют данные социологических опросов и обсуждают тезисы доклада

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ТАСС

В ТАСС проходит пресс-конференция, посвященная презентации доклада "Владимир Путин: президентство и лидерство".

Руководитель экспертного совета Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов, генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин и исполнительный директор Центра политического анализа Вячеслав Данилов представляют данные социологических опросов и обсуждают тезисы доклада.

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