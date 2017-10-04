Депутат Госдумы вновь предложил ПА ОБСЕ создать спецкомитет по кибербезопасности

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Депутат Госдумы, спецпредставитель Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ по противодействию терроризму Николай Ковалев вновь предложил ассамблее создать специальный комитет по кибербезопасности. Об этом парламентарий сообщил в среду ТАСС, уточнив, что инициатива была озвучена на проходящем в эти дни в Андорре осеннем заседании ПА ОБСЕ.

По словам Ковалева, проблема кибербезопасности обсуждается в ПА давно, однако "отрегулированного межгосударственного согласия в этом вопросе так и не достигнуто".

"Я предложил принять решение об образовании специального комитета по кибербезопасности", - сказал депутат, отметив, что подобные предложения высказывались им и ранее на заседаниях Парламентской ассамблеи.

Ковалев напомнил, что недавно председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер призвал создать европейское агентство по кибербезопасности для лучшей защиты Европы от киберугроз. При этом, заметил депутат, инициатива Юнкера касается исключительно Евросоюза, "в то время как в регион ответственности ОБСЕ входят и Молдавия, и Россия, и Таджикистан, и другие государства - не члены ЕС".

По мнению Ковалева, ПА ОБСЕ в случае со спецкомитетом по кибербезопасности может пойти по проторенному пути на примере образования специального комитета по борьбе с терроризмом. "На его создание от момента моего первого предложения по этому поводу до реализации идеи ушло четыре года", - сообщил он.

Российский опыт борьбы с террором

Он также заявил, что члены специального комитета по противодействию терроризму ПА ОБСЕ в следующем году могут посетить Россию и США для изучения опыта борьбы с террором.

По словам парламентария, первым этапом в работе спецкомитета станет сбор актуальной информации о последних тенденциях в области терроризма и возникающих в связи с этим потребностях. "Мы планируем осуществить ряд визитов и изучить опыт, имеющийся как на национальном, так и на международном уровнях. Рассматриваем также возможность официальных визитов в некоторые страны, включая США и Россию, в начале 2018 года", - сказал он.

В частности, по словам Ковалева, на 2017 год запланировано участие представителя спецкомитета в семинаре в Марокко на тему распространения насильственного экстремизма в регионе ОБСЕ и по вопросу выработки эффективной стратегии по предотвращению вербовки молодых людей в террористические организации, а также намечен официальный визит членов комитета в секретариат ОБСЕ в Вене и Управление ООН по борьбе с наркотиками и преступностью. Кроме того, члены комитета планируют принять участие в парламентском форуме организации "Парламентарии за глобальные действия", который пройдет в Италии.

По мнению Ковалева, эти и другие инициативы могут быть полезны для повышении роли ПА ОБСЕ в вопросах противодействия терроризму и позволят "наметить приоритетные направления деятельности, по которым ПА ОБСЕ могла бы внести реальный вклад" в дело борьбы с терроризмом