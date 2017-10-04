Губернатор упразднил представительство Саратовской области при правительстве РФ

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САРАТОВ, 4 октября. /ТАСС/. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев упразднил ряд ведомств, в том числе и представительство региона при правительстве РФ. Соответствующее постановление в среду опубликовано на официальном сайте правительства региона.
"Валерий Радаев внес изменения в структуру органов исполнительной власти Саратовской области. Постановлением определяется: упразднить представительство Саратовской области при правительстве Российской Федерации", - сообщается в документе.
В пресс-службе губернатора уточнили, что функции представительства теперь будут переданы управлению делами правительства Саратовской области. Это ведомство также возьмет на себя и функции представительства региона в Севастополе, которое, согласно постановлению, также упраздняется.
"Предполагается, что изменения в структуре органов исполнительной власти позволят работать им более эффективно. Для этого реорганизован еще ряд ведомств. В том числе, министерство молодежной политики, спорта и туризма Саратовской области разделено теперь на министерство молодежной политики и спорта Саратовской области и комитет по туризму Саратовской области. Упразднен комитет капитального строительства", - рассказала ТАСС пресс-секретарь губернатора Нина Попова.