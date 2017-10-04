Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.10:
$ 57.94
€ 67.98
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Губернатор упразднил представительство Саратовской области при правительстве РФ

Политика
4 октября, 11:33 UTC+3 САРАТОВ САРАТОВ 4, октября. /ТАСС

Функции представительства теперь будут переданы управлению делами правительства региона

Поделиться
Материал из 1 страницы

САРАТОВ, 4 октября. /ТАСС/. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев упразднил ряд ведомств, в том числе и представительство региона при правительстве РФ. Соответствующее постановление в среду опубликовано на официальном сайте правительства региона.

"Валерий Радаев внес изменения в структуру органов исполнительной власти Саратовской области. Постановлением определяется: упразднить представительство Саратовской области при правительстве Российской Федерации", - сообщается в документе.

В пресс-службе губернатора уточнили, что функции представительства теперь будут переданы управлению делами правительства Саратовской области. Это ведомство также возьмет на себя и функции представительства региона в Севастополе, которое, согласно постановлению, также упраздняется.

"Предполагается, что изменения в структуре органов исполнительной власти позволят работать им более эффективно. Для этого реорганизован еще ряд ведомств. В том числе, министерство молодежной политики, спорта и туризма Саратовской области разделено теперь на министерство молодежной политики и спорта Саратовской области и комитет по туризму Саратовской области. Упразднен комитет капитального строительства", - рассказала ТАСС пресс-секретарь губернатора Нина Попова.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Радаев, Валерий Васильевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Познер предложил отказаться от вручения статуэтки работы Эрнста Неизвестного на ТЭФИ
2
СМИ: в КНДР запретили продажу бензина всем, кроме представителей власти
3
ВКС РФ ликвидировали в Сирии 12 командиров "Джебхат ан-Нусры"
4
Космическое око: кто "предупредит" Россию о ракетном нападении
5
Биография врио главы Республики Дагестан Владимира Васильева
6
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
7
Эрнст попросил передать ТЭФИ за "Пусть говорят" Малахову
Темы дня
Новости партнеров
Реклама