Аксенов назвал фантазиями требования Украины отменить призыв в Крыму

Аксенов назвал фантазиями требования Украины отменить призыв в КрымуПолитика 4 октября, 11:33
"МРСК Урала" покажет инновационные разработки на Российской энергетической неделе в МосквеНовости партнеров 4 октября, 11:29
УЕФА открыл дело по поводу расизма на матче юношеской ЛЧ "Спартак" - "Ливерпуль"Спорт 4 октября, 11:28
Алекперов не считает выступление "Спартака" в текущем сезоне РФПЛ неудачнымСпорт 4 октября, 11:28
Саудовская Аравия выделит $1 млрд на энергетические проекты в совместном с РФ фондеЭкономика и бизнес 4 октября, 11:20
"СМИротворец" представили "Всей России - 2017"Новости партнеров 4 октября, 11:19
Познер предложил отказаться от вручения статуэтки работы Эрнста Неизвестного на ТЭФИОбщество 4 октября, 11:19
В Нижнем Тагиле в 2022 году введут новые объекты водоотведения за 12,5 млрд рублейНовости партнеров 4 октября, 11:13
СМИ: в Ирландии научились получать электричество из слюны и слезНаука 4 октября, 11:04
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 октября. /ТАСС/. Глава Крыма считает фантазиями украинских политиков требования к России об отмене осеннего призыва в Крыму, сообщил он в среду журналистам, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.
"Я заявления украинских политиков не комментирую. Говорят и говорят. Это их фантазии", - сказал он.
Ранее сообщалось, что МИД Украины выразил "решительный протест по поводу намерения Российской Федерации провести призыв на военную службу на временно оккупированной территории Крыма и в Севастополе", потребовав отменить призыв.
Воссоединение Крыма с РФ произошло в марте 2014 года. Тогда по итогам проведенного властями Крыма и Севастополя референдума 96,7% и 95,6% его участников высказались за воссоединение с Россией. В голосовании участвовали более 80% имеющих право голоса.
Президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ 18 марта 2014 года, 21 марта Федеральное Собрание ратифицировало документ. Киев отказался признавать Крым частью России.
Призыв жителей Крыма в российскую армию начался осенью 2014 года. До 2017 года призывники из Крыма и Севастополя проходили службу только в воинских частях, дислоцированных в этих новых регионах России.
В весенний призыв 2017 года в Крыму было призвано около двух тыс. юношей, в осенний будет призвано такое же количество. Весной служить за пределы полуострова направлено 50 призывников.