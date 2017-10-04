Аксенов назвал фантазиями требования Украины отменить призыв в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 октября. /ТАСС/. Глава Крыма считает фантазиями украинских политиков требования к России об отмене осеннего призыва в Крыму, сообщил он в среду журналистам, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

"Я заявления украинских политиков не комментирую. Говорят и говорят. Это их фантазии", - сказал он.

Ранее сообщалось, что МИД Украины выразил "решительный протест по поводу намерения Российской Федерации провести призыв на военную службу на временно оккупированной территории Крыма и в Севастополе", потребовав отменить призыв.

Воссоединение Крыма с РФ произошло в марте 2014 года. Тогда по итогам проведенного властями Крыма и Севастополя референдума 96,7% и 95,6% его участников высказались за воссоединение с Россией. В голосовании участвовали более 80% имеющих право голоса.

Президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ 18 марта 2014 года, 21 марта Федеральное Собрание ратифицировало документ. Киев отказался признавать Крым частью России.

Крымский призыв

Призыв жителей Крыма в российскую армию начался осенью 2014 года. До 2017 года призывники из Крыма и Севастополя проходили службу только в воинских частях, дислоцированных в этих новых регионах России.

В весенний призыв 2017 года в Крыму было призвано около двух тыс. юношей, в осенний будет призвано такое же количество. Весной служить за пределы полуострова направлено 50 призывников.