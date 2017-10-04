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ФСБ: после поражения в САР и Ираке ИГ делает ставку на новую мировую террористическую сеть

Политика
4 октября, 11:41 UTC+3 КРАСНОДАР 4, октября. /ТАСС

По словам главы ФСБ Александра Бортникова, о таких планах террористов свидетельствуют "характер и обширная география" последних атак

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КРАСНОДАР, 4 октября. /ТАСС/. Международная террористическая организация "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) после поражения в Сирии и Ираке намерена создать новую террористическую сеть в мире. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников на открывшемся в Краснодаре XVI совещании руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов из 74 стран.

"Практически потерпев поражение в строительстве халифата на территории Сирии и Ирака, главари ИГИЛ и другие примкнувшие к ней международные террористические организации в качестве глобальной стратегической задачи определили создание новой всемирной террористической сети, - отметил глава ФСБ России. - Об этом свидетельствуют характер и обширная география их последних терактов. В нынешнем году количество жертв нападений в Афганистане, Сирии, Иране, Ираке, Египте, Мали, Турции, России, Великобритании, Испании, Швеции, Финляндии и в других странах исчисляется сотнями".

По его словам, действия террористов следует квалифицировать как вызов всему цивилизованному человечеству, нацеленный на то, чтобы посеять панику в самых разных точках мира и воздействовать на страны, ведущие борьбу с терроризмом, а также стремление продемонстрировать "своим реальным и потенциальным сторонникам и спонсорам живучесть и способность к дальнейшим активным действиям".

Точечные теракты - опасная проблема

Директор ФСБ России также заявил, что точечные теракты террористов-одиночек в мире становятся опасной тенденцией.

"Опасной тенденцией, вызывающей озабоченность у спецслужб, стало широкое распространение так называемого автономного джихада. Одним из его новых элементов являются призывы бандглаварей к своим приверженцам во многих государствах не выезжать в Сирию и Ирак, а оставаться в местах проживания для нанесения точечных ударов и проведения показательных терактов против мирного населения", - заявил Бортников.

Другой категорией угрозы стали боевики-террористы, вернувшиеся домой из горячих точек или въехавшие в другие государства по поддельным документам, "прошедшие идеологическую обработку, имеющие большой боевой опыт и владеющие навыками изготовления взрывных устройств".

"Для достижения своих целей в Европе и России лидеры международных террористических структур широко используют миграционные потоки, что при полной или частичной открытости национальных границ позволяет иностранным боевикам-террористам проникать в "страны-мишени" под видом беженцев или трудовых мигрантов", - отметил глава ФСБ. Он заметил, что бандглавари наладили прочные связи с крупными этническими ОПГ, снабжая их оружием, необходимым для легализации, документами, и оказывая иное содействие.

Поражение террористов на Ближнем Востоке

Глава ФСБ подчеркнул, что за последний год "благодаря эффективным слаженным действиям сирийских правительственных войск и ВКС России, а также в результате операций коалиционных сил в Ираке международные террористические организации во главе с ИГИЛ несут чувствительные потери в живой силе и технике". Главари террористических организаций утратили контроль над большими территориями, многими опорными пунктами и рядом нефтеносных районов, что существенно сократило их экономическую базу, позволявшую финансировать не только крупные бандформирования в этом регионе, но и их сторонников за его пределами.

По оценке главы ФСБ России, "осознание угрозы полного уничтожения в зонах прежнего доминирования вынудили главарей международных террористических организаций изменить стратегию и тактику дальнейших действий".

При этом Александр Бортников отметил, что некоторые террористы, воевавшие в Сирии и Ираке, приобрели опыт кустарного производства компонентов химического оружия.

"Отдельно хотел бы отметить, что некоторые из воевавших в Сирии и Ираке террористов приобрели навыки кустарного производства и применения компонентов химического оружия", - сообщил глава ФСБ.

Афганистан и другие нестабильные регионы

Александр Бортников отметил, что сейчас "боевики целенаправленно расползаются за пределы Ближнего Востока, концентрируются в нестабильных регионах с прицелом на создание в них новых очагов напряженности и вооруженных конфликтов".

Наиболее интенсивно, по его оценке, они перемещаются на территорию Афганистана, где уже имеются позиции ИГ, откуда они имеют возможность просачиваться в Центральную Азию, Иран, Китай и Индию. "Используя афганский плацдарм, террористы предпринимают попытки совершать атаки и против России", - добавил он.

Новые опорные пункты международных террористов создаются также в Йемене, Центральной Африке и Юго-Восточной Азии.

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Темы
Кризис в Сирии Борьба с "Исламским государством"
Страны
Иран Ирак Мали Китай Йемен Индия Сирия Швеция Турция Египет Россия Испания Финляндия Афганистан Великобритания
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