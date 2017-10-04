Бортников: в соцсетях действуют несколько сотен тысяч аккаунтов террористов

КРАСНОДАР, 4 октября. /ТАСС/. Террористы используют более 10 тыс. различных сайтов в интернете и несколько сотен тысяч аккаунтов в соцсетях. Об этом сообщил директор ФСБ России Александр Бортников, выступая на проходящем в Краснодаре XVI совещании руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов.

Он подчеркнул, что террористы все шире применяют интернет-сервисы для создания каналов связи и управления действиями создаваемых ячеек и отдельных боевиков, без чего невозможна деятельность террористических групп как сетевой структуры.

"Практически все действующие международные террористические организации ведут свою пропаганду в глобальной сети. Общее количество их сайтов к настоящему времени превысило 10 тыс., - отметил Александр Бортников. - В социальных сетях, в том числе в их русскоязычном сегменте, бандитами создаются закрытые группы, с позиций которых ведутся психологическая обработка и вовлечение в террористическую деятельность новых сторонников, сбор финансовых средств, обучение способам совершения диверсионно-террористических актов и тактике ведения боевых действий против подразделений спецслужб". Число таких аккаунтов в соцсетях, отметил он, "достигло нескольких сотен тысяч".

Одним из результатов такой пропаганды является саморадикализация граждан. Выявление таких граждан, заметил он, требует от спецслужб применения всего спектра оперативных возможностей, поскольку подпавшие под влияние радикальных идей не проявляют себя явно до исполнения преступного замысла.

Запрет анонимности в мессенджерах

По словам Бортникова, ФСБ выступает за запрет оборота анонимных sim-карт и анонимности в интернет-мессенджерах. "Мы также внимательно изучаем и считаем необходимым к распространению передовой международный опыт в сфере информационной безопасности. В частности, запрет оборота анонимных sim-карт, расширение полномочий спецслужб при организации оперативно-технических мероприятий, меры по запрету анонимности в интернет-мессенджерах", - сказал Бортников.

Он отметил, что члены всех выявленных в России ячеек террористических организаций пользовались для конспиративного общения мессенджерами с высокой степенью криптозащиты. Так, при подготовке теракта 3 апреля этого года в петербургском метро действия террориста-смертника и его пособников координировались из-за рубежа эмиссарами запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" посредством мессенджеров WhatsApp и Telegram. "Аналогичные способы и средства коммуникации использовали члены террористических ячеек и отдельные боевики, нейтрализованные в текущем году в Москве, Московской, Владимирской, Свердловской областях и других регионах", - заметил директор ФСБ.

Бортников напомнил, что в России в июле прошлого года были приняты законы, обязывающие организаторов распространения информации в интернете при использовании шифрования сообщений предоставлять профильным ведомствам ключи для дешифровки этого вида трафика, а на операторов связи возложена обязанность хранить и передавать по запросу правоохранительных органов метаданные пользователей.

Террористы организуют киберподразделения

Бортников отмечает угрозу перенацеливания террористов с кибератак на государственные информресурсы на объекты критической инфраструктуры. "По имеющимся данным, террористы расширяют свои связи в хакерском сообществе, организуют собственные киберподразделения. Технический уровень и изощренность их кибератак постоянно растут", - констатировал Бортников.

"Оцениваем как высокую вероятность того, что международные террористические организации перенацелят вектор кибератак с государственных информационных ресурсов на объекты критически важной инфраструктуры с целью спровоцировать техногенные аварии и экологические катастрофы", - заявил директор ФСБ. По его словам, угроза мировому сообществу от кибератак террористов "сегодня становится все более реальной". "Наша общая первостепенная задача заключается в том, чтобы упредить бандитов, не позволить им реализовать свои бесчеловечные планы", - подчеркнул директор ФСБ, отметив, что международные террористы осуществляют "масштабное переформатирование своей деятельности, пытаются быстрыми темпами приспособиться к изменившейся ситуации". Международный запрета на разработку вирусов Директор ФСБ предложил рассмотреть возможность установления международных норм о запрете создания программ-вирусов. "В рамках идущего в настоящее время процесса формирования системы международной информационной безопасности предлагаем расширить практическое сотрудничество при реагировании на компьютерные инциденты и рассмотреть возможность создания международного правового режима запрета на разработку вредоносного программного обеспечения", - заявил Александр Бортников. "Готовы делиться опытом по линии обеспечения информационной безопасности. Думаю, многие согласятся с тем, что на сегодняшний день сложилась очевидная потребность в уточнении и расширении компетенции спецслужб в этой сфере", - сказал директор ФСБ. По его словам, с учетом того, что компьютерные атаки имеют международный характер, эффективность противодействия им в значительной степени определяется организацией взаимодействия национальных субъектов, реагирующих на компьютерные инциденты. "Подчеркиваю, что контроль государства над киберпространством, возможности которого террористы активно используют, жизненно важен. Очевидна потребность закрепления в международном праве положений, необходимых для приведения национальных законодательств в соответствие со сложившимися реалиями в целях более эффективного противостояния угрозам информационной безопасности наших стран со стороны международного терроризма", - подчеркнул Бортников. Такой подход, заметил он, "ни в коей мере не направлен на ущемление прав и свобод граждан". "Мы исходим из того, что свободы не бывает без безопасности, и каждое демократическое государство имеет право на регулирование общественных отношений, в том числе в информационной сфере, в целях защиты своих граждан от террористических угроз", - добавил глава ФСБ.