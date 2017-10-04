Лавров: Москва рассчитывает на ускоренное формирование управления ООН по антитеррору

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КРАСНОДАР, 4 октября. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что новое управление ООН по борьбе с террором будет сформировано в самое ближайшее время. Об этом в среду заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на полях ХVI совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов.
"Приятно, что все признали важное событие - в ООН создан новый пост координатора по контртеррору, его занял в ранге заместителя генерального секретаря ООН российский дипломат Владимир Воронков, - отметил глава внешнеполитического ведомства. - Мы исходим из того, что это новое управление по борьбе с террором будет сформировано в самое ближайшее время. Ему всего-то без году неделя, вернее, две недели, как его создали".
По словам министра, связь с ООН очень важна. "Это самый легитимный универсальный орган, в рамках которого создана разветвленная структура механизмов для пресечения террористических проявлений, для координации действий на этом направлении, - обратил внимание министр. - И не случайно помимо того, что ооновцы всегда участвуют в совещаниях, которые проводит ФСБ России, но и представители ФСБ России после каждого такого совещания посещают Нью-Йорк и выступают с докладом об итогах, об основных выводах, к которым пришли участники этого мероприятия, перед контртеррористическим комитетом Совета Безопасности ООН".