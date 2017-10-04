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Песков: Москва продолжит проверку данных о якобы плененных ИГ россиянах

Политика
4 октября, 12:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, октября. /ТАСС

Минобороны ранее опровергло захват в плен террористами двух российских военных

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© AP Photo/Seth Wenig

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Москва продолжит проверку данных о якобы плененных боевиками "Исламского государства" россиянах. "Соответствующие российские службы, конечно же, будут использовать все возможности для установления их [захваченных в плен боевиками ИГ] гражданства", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Безусловно, в Москве озабочены судьбой этих граждан", - добавил он. Он обратил внимание на то, что сообщения СМИ об опознании одного из пленных как россиянина-казака пока не являются официальными. "Информация по всем возможным источникам будет проверяться на предмет подтверждения того, что эти люди являются гражданами нашей страны", - заверил Песков.

Минобороны РФ ранее опровергло захват в плен двух российских военных боевиками "Исламского государства" (террористическая организация, запрещенная в РФ). Ранее в СМИ появилась информация, что группировка ИГ опубликовала видео с двумя захваченными в плен российскими военными.

"Никаких инцидентов, связанных с захватом в плен или потерями военнослужащих ВС РФ в провинции Дейр-эз-Зор или в других районах Сирии, не было. Все военнослужащие Вооруженных Сил РФ, находящиеся в Сирийской Арабской Республике, выполняют поставленные задачи по предназначению", - сказали в ведомстве.

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Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич
Темы
Кризис в Сирии Борьба с "Исламским государством"
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