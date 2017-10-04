Песков: Россия продолжит прикладывать усилия к сирийскому урегулированию

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Россия играет существенную роль на Ближнем и Среднем Востоке, в том числе в плане сирийского урегулирования, эти усилия будут продолжены, заверил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вы знаете, что Россия активно вовлечена в процесс сирийского урегулирования, безусловно в русле борьбы с терроризмом и поддержки государственной целостности Сирийской Арабской Республики эти усилия России будут продолжаться, - сказал он. - А насколько эти усилия незаменимы, наверное, оценивать не нам, а государствам этого региона".
При этом представитель Кремля сделал акцент на том, что Россия является активной участницей всех основных процессов, которые происходят на Ближнем Востоке и на Среднем Востоке. "Это однозначно", - отметил Песков.