Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.10:
$ 57.94
€ 67.98
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин призвал отказаться от двойных стандартов в борьбе с международным терроризмом

Политика
4 октября, 12:24 UTC+3 КРАСНОДАР 4, октября. /ТАСС

Глава государства отметил, что участившиеся теракты, происходящие в различных уголках планеты, свидетельствуют о необходимости общих усилий в сфере противодействия международному терроризму

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Михаил Метцель/ТАСС

КРАСНОДАР, 4 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин призвал мировое сообщество отказаться от политики двойных стандартов в борьбе с терроризмом.

Смотрите также

Борьба с идеологией насилия: российский опыт противодействия терроризму

"Мы выступаем за комплексный подход противодействия терроризма, распространению его идеологии, финансирования незаконных вооруженных формирований, за отказ от политики двойных стандартов в борьбе с главной угрозой современности", - говорится в приветствии президента участникам открывшегося в Краснодаре 16 совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов иностранных государств - партнеров ФСБ России. Текст приветствия зачитал директор ФСБ России Александр Бортников. "Призываем мировое сообщество к выполнению ключевых резолюций Совета безопасности ООН в данной сфере", - отметил глава государства.

Путин отметил, что участившиеся террористические акты, происходящие в различных уголках планеты, свидетельствуют о необходимости общих усилий в сфере противодействия международному терроризму.

"Активные контртеррористические мероприятия в Сирии и Ираке пока не привели к полной ликвидации инфраструктуры и боевого потенциала террористических организаций. Изменив тактику, боевики приступили к созданию новых опорных баз в других государствах и регионах", - заявил президент.

Путин подчеркнул, что в этой связи серьезную опасность представляют иностранные террористы - боевики, прошедшие идеологическую обработку и диверсионную подготовку в зонах вооруженных конфликтов и возвращающиеся в свои страны, где продолжают осуществлять террористическую деятельность.

"Этот кадровый ресурс международного терроризма должен оперативно выявляться и своевременно обезвреживаться", - заявил президент РФ.

В совещании в Краснодаре принимают участие представители 116 делегаций из 74 государств и от четырех международных организаций - ООН, ЕС, ШОС, СНГ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Противодействие терроризму в России
Страны
Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович Бортников, Александр Васильевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ФСБ: ИГ намерено создать новую всемирную террористическую сеть
2
Познер предложил отказаться от вручения статуэтки работы Эрнста Неизвестного на ТЭФИ
3
Названы лауреаты Нобелевской премии по химии
4
Песков: Москва продолжит проверку данных о якобы плененных ИГ россиянах
5
СМИ: в КНДР запретили продажу бензина всем, кроме представителей власти
6
Петербургский лицей возглавил рейтинг лучших школ России 2017 года
7
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
Темы дня
Новости партнеров
Реклама