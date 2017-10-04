Путин призвал отказаться от двойных стандартов в борьбе с международным терроризмом

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КРАСНОДАР, 4 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин призвал мировое сообщество отказаться от политики двойных стандартов в борьбе с терроризмом.
"Мы выступаем за комплексный подход противодействия терроризма, распространению его идеологии, финансирования незаконных вооруженных формирований, за отказ от политики двойных стандартов в борьбе с главной угрозой современности", - говорится в приветствии президента участникам открывшегося в Краснодаре 16 совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов иностранных государств - партнеров ФСБ России. Текст приветствия зачитал директор ФСБ России Александр Бортников. "Призываем мировое сообщество к выполнению ключевых резолюций Совета безопасности ООН в данной сфере", - отметил глава государства.
Путин отметил, что участившиеся террористические акты, происходящие в различных уголках планеты, свидетельствуют о необходимости общих усилий в сфере противодействия международному терроризму.
"Активные контртеррористические мероприятия в Сирии и Ираке пока не привели к полной ликвидации инфраструктуры и боевого потенциала террористических организаций. Изменив тактику, боевики приступили к созданию новых опорных баз в других государствах и регионах", - заявил президент.
Путин подчеркнул, что в этой связи серьезную опасность представляют иностранные террористы - боевики, прошедшие идеологическую обработку и диверсионную подготовку в зонах вооруженных конфликтов и возвращающиеся в свои страны, где продолжают осуществлять террористическую деятельность.
"Этот кадровый ресурс международного терроризма должен оперативно выявляться и своевременно обезвреживаться", - заявил президент РФ.
В совещании в Краснодаре принимают участие представители 116 делегаций из 74 государств и от четырех международных организаций - ООН, ЕС, ШОС, СНГ.