Кремль пока не приступал к проработке встречи Путина и Трампа на саммите АТЭС

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Кремль пока не приступал к проработке встречи президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа на саммите АТЭС во Вьетнаме. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, пока мы не приступали к проработке программы во Вьетнаме", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планируется встреча президента Путина с Трампом на полях саммита АТЭС во Вьетнаме.
Саммит АТЭС пройдет в этом году во Вьетнаме 10-11 ноября.