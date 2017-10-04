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Кремль пока не приступал к проработке встречи Путина и Трампа на саммите АТЭС

Политика
4 октября, 12:54 UTC+3

Саммит должен пройти во Вьетнаме

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Материал из 1 страницы

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Кремль пока не приступал к проработке встречи президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа на саммите АТЭС во Вьетнаме. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, пока мы не приступали к проработке программы во Вьетнаме", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планируется встреча президента Путина с Трампом на полях саммита АТЭС во Вьетнаме.

Саммит АТЭС пройдет в этом году во Вьетнаме 10-11 ноября.

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Персоны
Трамп, Дональд Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
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