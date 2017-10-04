Песков: на переговорах Путина с Мадуро и королем Саудовской Аравии может обсуждаться ВТС

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Военно-техническое сотрудничество (ВТС) может обсуждаться на переговорах президента РФ Владимира Путина и президента Венесуэлы Николаса Мадуро 4 октября, а также на встрече с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом 5 октября. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"[Будет обсуждаться] весь комплекс двусторонних отношений, который, безусловно, включает и вопросы ВТС. Это полноценные российско-венесуэльские переговоры", - сказал Песков о темах встречи Путина и Мадуро. Он добавил, что на переговорах с королем Саудовской Аравии "можно предположить, что также это будет на повестке дня".

Николас Мадуро в среду высказал уверенность, что Россия продолжит оказывать Венесуэле поддержку в военно- технической сфере. Он отметил, что сотрудничество с РФ сделало венесуэльские вооруженные силы сильнее в три раза за последние 15 лет.