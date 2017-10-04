Доклад: говорить о "путинском застое" нельзя, архитектором будущей России станет Путин

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Будущее России будет строиться на базе сильного президентства и социально-политической стабильности, оснований говорить о "путинском застое" нет. К такому выводу пришли авторы доклада "Владимир Путин: президентство и лидерство", презентация которого проходит в среду в ТАСС.

Доклад подготовлен специалистами Центра политического анализа и Экспертного института социальных исследований.

"Не вызывает сомнений, что будущее будет базироваться на социально-политической стабильности, гарантированной сильным институтом президентства, помноженным на лидерство Путина. Именно эта модель позволила состояться новой социальной инфраструктуре с предсказуемыми результатами инвестиций в человеческий капитал", - говорится в докладе.

По мнению авторов, это позволяет выстраивать работу кадровых лифтов в госаппарате и в частно-корпоративном секторе. Недаром, напоминают политологи, Путин в сентябре на встрече с избранными губернаторами заявил, что молодежь в регионах должна видеть, что социальный лифт работает "вне зависимости от каких-то левых сил, правых сил, каких-то связей".

Таким образом, подчеркивается в докладе, ни о каком "путинском застое" "не может быть и речи".

"Ответом на запрос общества стал курс государства на обновление и поощрение талантов во всех сферах. Фундамент для этого подготовлен. Осталось возвести на нем прочное здание. И архитектором этого процесса, безусловно, должен стать Владимир Путин", - отмечается в исследовании.

Молодежь не устала от Путина

Авторы указывают, что на прошедших выборах 10 сентября впервые голосовали молодые люди, родившиеся, когда Путин "стал лидером страны". Они "не только не могут судить о допутинском периоде нашей истории, опираясь на собственный опыт, но и в прямом смысле ни дня не жили без Путина во главе государства". В этой связи, отмечается в докладе, появляются высказывания о якобы существующей усталости населения от фигуры президента, особенно среди молодежи.

"Но в объективной социологической реальности сторонников президента среди молодежи ничуть не меньше, чем среди других возрастных групп. По данным фонда "Общественное мнение", позитивно оценивающих деятельность Путина среди граждан до 30 лет даже больше, чем среди 30-45-летних", - говорится в исследовании.

По мнению экспертов, Путин "не только способен аккумулировать надежды и чаяния населения России, но и обладает собственным видением пути, по которому должна двигаться наша страна".

В марте 2018 года в России пройдут очередные президентские выборы. Путин пока не заявил о своем участии в них. Авторы доклада уверены, что он "победит и на этих выборах", если выставит свою кандидатуру.