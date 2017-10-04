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Бречалов назначил руководителей Минкультуры и Минсоцполитики Удмуртии

Политика
4 октября, 13:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, октября. /ТАСС

Назначенные министры уже приступили к своей работе

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Главы Министерства культуры и туризма и Министерства социальной, семейной и демографической политики назначены в Удмуртии. Об этом сообщила в среду ТАСС пресс-секретарь главы республики Александра Бречалова Екатерина Волкова.

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"Министерство культуры и туризма региона возглавил Владимир Соловьев. <...> Министром социальной, семейной и демографической политики Удмуртской Республики стала Татьяна Чуракова, ранее занимавшая должность главы муниципального образования "Игринский район", - сказала она, уточнив, что назначенные министры уже приступили к своей работе.

По данным пресс-службы правительства республики, Соловьев возглавляет Минкультуры Удмуртии с 2014 года.

Ранее он в разное время был режиссером и директором центрального сельского дома культуры и режиссером ТЮЗ в деревне Удмурт-Тоймобаш, режиссером народного театра центрального районного дома культуры в селе Алнаши, директором и режиссером Алнашского центрального районного дома культуры, директором детско-подросткового центра "Ошмес".

Работал начальником отдела по делам молодежи администрации Алнашского района, был первым заместителем председателя госкомитета Удмуртии по делам молодежи, министром по делам молодежи региона, министром культуры, печати и информации республики.

Чуракова в разные периоды работала учителем истории Игринской средней школы № 4 в Удмуртии, заведующей отделом по молодежной политике и начальником отдела по делам молодежи администрации Игринского района.

Занимала посты замглавы, первого заместителя главы администрации Игринского района, затем возглавила районную администрацию.

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