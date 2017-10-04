Руденя: Васильев способен решить задачи любой сложности на посту главы Дагестана

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ТВЕРЬ, 4 октября. /ТАСС/. Губернатор Тверской области Игорь Руденя считает, что Владимир Васильев, назначенный врио главы Дагестана, способен решить задачи любой сложности.
Как сообщалось ранее, во вторник Путин принял отставку Рамазана Абдулатипова, руководившего Дагестаном с 2013 года, и назначил временно исполняющим обязанности главы региона вице-спикера Госдумы, председателя фракции "Единой России" Владимира Васильева. Васильев был депутатом, избранным по Заволжскому одномандатному округу Твери.
"Мы понимаем, что Владимир Васильев - это талантливый управленец, имеющий за плечами богатейший опыт и способный качественно решать государственные задачи любой сложности. Конечно, такой влиятельный и эффективный политик всегда востребован на федеральном уровне. Решение президента это еще раз подтверждает", - заявил ТАСС Руденя, комментируя назначение.
Он отметил, что знаком с Васильевым с 1990-х годов. "Васильев с 2003 года представлял Тверскую область в федеральном парламенте и внёс огромный вклад в экономическое развитие региона, в том числе в решение проблем обманутых дольщиков и наведение порядка в государственном и муниципальном управлении", - добавил губернатор.
Как ранее сообщил ТАСС зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев, довыборы в Госдуму по Заволжскому одномандатному округу Твери, скорее всего, пройдут в сентябре 2018 года.