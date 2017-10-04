Путин еще не решил, будет ли баллотироваться в президенты

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает, что к декабрю основные претенденты на пост президента России объявят о своих программах, но сам он еще не решил, будет ли баллотироваться на выборах 2018 года.
"Нет, я еще не только не решил, против кого я буду баллотироваться. Я не решил, буду ли я баллотироваться вообще", - заявил он, отвечая на вопросы на пленарном заседании Российской энергетической недели.
В соответствии с законом в конце ноября - начале декабря должно быть объявлено о начале президентской избирательной кампании. "Думаю, что к этому времени основные претенденты об этом скажут, публично объявят, обнародуют свои предвыборные программы", - заключил российский лидер.