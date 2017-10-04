Путин уверен, что воинственную риторику по КНДР нужно снизить со всех сторон

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что он не вправе оценивать политическую линию, проводимую президентом США Дональдом Трампом в отношении КНДР, но воинственную риторику вокруг ситуации в регионе необходимо снизить. Такое мнение российский лидер высказал в ходе панельной дискуссии на Российской энергетической неделе.

"Как бы там ни было, это не мое дело определять и оценивать политику президента Соединенных Штатов, но публично, я уже говорил об этом, никакого секрета нет, я могу повторить, что я говорил - риторика со всех сторон должна быть снижена, должны быть найдены пути для прямого диалога между Соединенными Штатами и Северной Кореей, между Северной Кореей и странами региона", - сказал Путин.

Он также выразил мнение, что глобальный обезоруживающий удар по Северной Корее нанести возможно, но его эффективность сомнительна.

"Воинственная риторика - она опасна. Совсем уж прямо скажем: можно нанести глобальный обезоруживающий удар? Можно. Достигнет он цели? Неизвестно, потому что наверняка никто не знает, где и что у них есть. На 100% никто не знает, это закрытая страна. Вот вам и ответ. А нужна тогда эта риторика? Я думаю, что нет", - сказал Путин.

По словам российского лидера, можно и нужно искать сбалансированное и приемлемое решение ситуации вокруг Северной Кореи на основе диалога. Все остальные пути, по словам Путина, являются "опасными и тупиковыми".