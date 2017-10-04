МИД РФ: следующий раунд переговоров по Сирии в Астане состоится 30-31 октября

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Следующий раунд переговоров по Сирии в Астане намечен на 30-31 октября, до этого в середине октября может пройти встреча оппозиции в Эр-Рияде. Об этом ТАСС в среду заявил заместитель министра иностранных дел России Геннадий Гатилов.
"Здесь несколько факторов. Есть предложение от Саудовской Аравии провести в Эр-Рияде встречу оппозиции, которую они изначально планировали на середину октября. Её смысл в том, чтобы консолидировать делегацию оппозиции, - сказал Гатилов. - Второе - это Астана, 30-31 октября. Женева ещё не определена [спецпосланником генсека ООН по Сирии Стаффаном] де Мистурой".