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МИД РФ: следующий раунд переговоров по Сирии в Астане состоится 30-31 октября

Политика
4 октября, 15:33 UTC+3

Также в середине октября может пройти встреча представителей сирийской оппозиции

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Следующий раунд переговоров по Сирии в Астане намечен на 30-31 октября, до этого в середине октября может пройти встреча оппозиции в Эр-Рияде. Об этом ТАСС в среду заявил заместитель министра иностранных дел России Геннадий Гатилов.

"Здесь несколько факторов. Есть предложение от Саудовской Аравии провести в Эр-Рияде встречу оппозиции, которую они изначально планировали на середину октября. Её смысл в том, чтобы консолидировать делегацию оппозиции, - сказал Гатилов. - Второе - это Астана, 30-31 октября. Женева ещё не определена [спецпосланником генсека ООН по Сирии Стаффаном] де Мистурой".

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Темы
Кризис в Сирии Переговоры по Сирии в Астане Переговоры по Сирии в Женеве
Персоны
Де Мистура, Стаффан Гатилов, Геннадий Михайлович
Страны
Сирия Россия Саудовская Аравия
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