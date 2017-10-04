МИД: РФ все еще не получила реакции на свой проект резолюции по миссии в Донбассе

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Россия все еще не получила реакции партнеров в ООН на свой проект резолюции по размещению охранной миссии в Донбассе. Об этом заявил в среду ТАСС заместитель министра иностранных дел России Геннадий Гатилов.
"Партнеры обещали его рассмотреть и высказать свое мнение, но до сих пор мы от них ничего не услышали, что вызывает сожаление", - отметил высокопоставленный дипломат.