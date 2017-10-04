Гатилов: вопрос о выводе войск РФ из Приднестровья не стоит на повестке Генассамблеи

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Вопрос о выводе российских войск из Приднестровья не включен в повестку Генеральной Ассамблеи ООН, Россия считает его контрпродуктивным. Об этом заявил в среду ТАСС заместитель министра иностранных дел России Геннадий Гатилов.

"Этот вопрос еще не включен в повестку дня Генассамблеи, - отметил он. - Мы считаем его контрпродуктивным в его нынешней постановке".