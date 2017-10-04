Лавров: Россия хотела бы, чтобы США координировали действия в САР с армией страны и ВКС РФ

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Россия хотела бы, чтобы Соединенные Штаты и возглавляемая ими антитеррористическая коалиция координировали свои действиями в Сирии с армией страны и российскими ВКС. Об этом заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на ХVI совещании руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов. Текст выступления размещен на сайте МИД РФ.
"Мы бы хотели, чтобы США и ведомая ими коалиция не стеснялись координировать свои действия с армией САР и ВКС России, - отметил он. - Кроме того, необходимо, чтобы коалиция боролась не только с ИГИЛ (прежнее название запрещенной в РФ группировки "Исламское государство" - прим. ТАСС), но и с "Джебхат ан-Нусрой", которую почему-то еще при администрации Барака Обамы не хотели трогать".
Лавров подчеркнул, что в полной мере сохраняет свою актуальность инициатива президента Владимира Путина о формировании широкого контртеррористического фронта при центральной координирующей роли ООН. "Ее реализация подразумевает соблюдение норм международного права, включая уважение суверенитета и территориальной целостности государств, на территории которых ведется борьба с террором", - добавил министр.