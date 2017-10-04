Представитель Неверова: пока некорректно комментировать, кто возглавит единороссов в Думе

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Пресс-секретарь вице-спикера Госдумы Сергея Неверова Лилия Бирюкова назвала некорректными предположения в СМИ по кандидатурам на пост главы фракции единороссов в нижней палате парламента до консультаций на эту тему с президентом РФ Владимиром Путиным, премьер-министром Дмитрием Медведевым и депутатами.

Ранее о возможности того, что Неверов возглавит парламентское большинство после назначения Владимира Васильева врио главы Дагестана, сообщил телеканал "Дождь".

"Считаю некорректным комментировать какие-либо предположения по кандидатурам Неверова или кого-либо еще на пост руководителя фракции до проведения консультаций по этому вопросу с президентом РФ Владимиром Путиным, премьер-министром, председателем "Единой России" Дмитрием Медведевым и депутатами, которые в настоящее время находятся на региональной неделе", - сказала Бирюкова ТАСС.

Во вторник Неверов, который также занимает должность секретаря Генсовета "Единой России", заявил ТАСС, что единороссы обсудят с Путиным и Медведевым кандидатуру на пост главы фракции в Госдуме после назначения Владимира Васильева врио главы Дагестана.

3 октября президент России Владимир Путин принял отставку Рамазана Абдулатипова, руководившего Дагестаном с 2013 года, и назначил временно исполняющим обязанности главы региона вице-спикера Госдумы, председателя фракции "Единой России" Владимира Васильева.