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В Калининградской области сменился министр природных ресурсов

Политика
4 октября, 18:48 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 4, октября. /ТАСС

Прежний глава министерства подал в отставку в связи с рекомендациями врачей о необходимости реабилитационного периода после болезни

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КАЛИНИНГРАД, 4 октября. /ТАСС/. Врио министра экологии и природных ресурсов Калининградской области Юрий Шитиков ушел в отставку по собственному желанию. На должность назначен 29-летний Олег Ступин, ранее работавший замминистра по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли области, сообщила в среду пресс-служба областного правительства.

"В среду, 4 октября, указом губернатора министром природных ресурсов и экологии Калининградской области назначен Олег Ступин", - говорится в сообщении. Отмечается, что прежний глава министерства подал в отставку, мотивировав ее решением перейти на "менее напряженную работу" с учетом рекомендаций врачей о необходимости реабилитационного периода после болезни.

Олег Ступин родился 2 июля 1988 года в Москве. В 2010 году окончил факультет государственного и муниципального управления Высшей школы экономики, получил дополнительное образование в Лондонском университете Метрополитен и World Trade Institute (Берн). С 2010 года работал на различных должностях в Федеральной антимонопольной службе, Министерстве промышленности и торговли РФ, Министерстве экономического развития РФ. С ноября 2015 года - заместитель министра по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области.

Его предшественник руководил ведомством с 2015 года.

Губернатор области Антон Алиханов отметил, что перед новым министром стоят задачи завершения проекта рекультивации полигонов бытовых отходов в районе поселка им. А. Космодемьянского и предприятия "Дарите" в рамках проект "Чистая страна", оптимизации процессов вывоза мусора, выстраивание прозрачной системы мониторинга деятельности лесопользователей.

Алиханов, избранный на пост губернатора области 10 сентября официально вступил в должность 29 сентября. Отвечая на вопросы журналистов после церемонии он сообщил, что работа членов правительства устраивает его на 99,9% и принципиальных перестановок в региональном кабинете министров не планируется.

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