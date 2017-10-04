Медведев внесет кандидатуру на пост главы фракции "ЕР" в Госдуме 9 октября

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ, лидер "Единой России" Дмитрий Медведев внесет кандидатуру на пост главы фракции в Госдуме 9 октября, в настоящий момент он ведет консультации с активом партии, сообщила журналистам пресс-секретарь главы кабмина Наталья Тимакова.

"Сейчас проходят консультации Медведева с партийным активом. В понедельник он как председатель партии внесет кандидатуру на пост главы фракции в Госдуме", - сказала Тимакова.

Пост главы парламентского большинства оказался вакантным после того, как занимавший эту должность Владимир Васильев был назначен во вторник президентом Владимиром Путиным врио главы Дагестана.

Как ранее сообщил ТАСС секретарь Генсовета единороссов, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, отвечая на вопрос о том, может ли это быть одна или несколько кандидатур, "председатель вправе сам определить, какое количество [внести кандидатур] и кого".