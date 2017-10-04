Источник: вероятные кандидатуры на пост главы фракции ЕР в Госдуме - Неверов и Жуков

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Вице-спикер, секретарь Генсовета "Единой России" Сергей Неверов и первый зампред Госдумы, президент Олимпийского комитета России Александр Жуков являются наиболее вероятными кандидатурами на пост руководителя фракции "Единой России" в нижней палате парламента, который оказался вакантным после назначения Владимира Васильева врио главы Дагестана.
Об этом сообщил в среду ТАСС источник в руководстве фракции.
"Наиболее вероятными кандидатурами являются зампред Госдумы, секретарь Генсовета "Единой России" Сергей Иванович Неверов и первый зампред Госдумы, президент ОКР Александр Дмитриевич Жуков", - проинформировал источник.
При этом он подчеркнул, что в случае принятия фракцией решения об избрании Неверова он "должен будет оставить пост секретаря Генсовета", а в случае избрания Жукова тот должен будет покинуть пост президента ОКР.