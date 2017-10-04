Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.10:
$ 57.78
€ 67.94
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Источник: вероятные кандидатуры на пост главы фракции ЕР в Госдуме - Неверов и Жуков

Политика
4 октября, 20:38 дата обновления: 4 октября, 20:52 UTC+3

Место руководителя фракции стало вакантным после назначения Владимира Васильева врио главы Дагестана

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Вице-спикер, секретарь Генсовета "Единой России" Сергей Неверов и первый зампред Госдумы, президент Олимпийского комитета России Александр Жуков являются наиболее вероятными кандидатурами на пост руководителя фракции "Единой России" в нижней палате парламента, который оказался вакантным после назначения Владимира Васильева врио главы Дагестана.

Об этом сообщил в среду ТАСС источник в руководстве фракции.

"Наиболее вероятными кандидатурами являются зампред Госдумы, секретарь Генсовета "Единой России" Сергей Иванович Неверов и первый зампред Госдумы, президент ОКР Александр Дмитриевич Жуков", - проинформировал источник.

При этом он подчеркнул, что в случае принятия фракцией решения об избрании Неверова он "должен будет оставить пост секретаря Генсовета", а в случае избрания Жукова тот должен будет покинуть пост президента ОКР. 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
"Единая Россия"
Страны
Россия
Персоны
Неверов, Сергей Иванович Жуков, Александр Дмитриевич Васильев, Владимир Абдуалиевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
2
В Пентагоне ответили на заявление Лаврова по поводу координации действий США с РФ в Сирии
3
Порошенко внес в Раду два законопроекта по Донбассу
4
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
5
Король Саудовской Аравии прибыл в Россию с государственным визитом
6
Грызлов: законопроект о реинтеграции Донбасса противоречит минским соглашениям
7
Движение на красной ветке московского метро приостановлено из-за инцидента с пассажиром
Темы дня
Новости партнеров
Реклама