Источник: вероятные кандидатуры на пост главы фракции ЕР в Госдуме - Неверов и Жуков

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Вице-спикер, секретарь Генсовета "Единой России" Сергей Неверов и первый зампред Госдумы, президент Олимпийского комитета России Александр Жуков являются наиболее вероятными кандидатурами на пост руководителя фракции "Единой России" в нижней палате парламента, который оказался вакантным после назначения Владимира Васильева врио главы Дагестана.

Об этом сообщил в среду ТАСС источник в руководстве фракции.

"Наиболее вероятными кандидатурами являются зампред Госдумы, секретарь Генсовета "Единой России" Сергей Иванович Неверов и первый зампред Госдумы, президент ОКР Александр Дмитриевич Жуков", - проинформировал источник.

При этом он подчеркнул, что в случае принятия фракцией решения об избрании Неверова он "должен будет оставить пост секретаря Генсовета", а в случае избрания Жукова тот должен будет покинуть пост президента ОКР.