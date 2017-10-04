Постпред РФ: НАТО пытается искусственно завысить число участников учений "Запад-2017"

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Постоянный представитель РФ при НАТО Александр Грушко считает, что альянс пытается искусственно завысить количество участников стратегических учений "Запад-2017". Такое мнение он высказал в среду в эфире телеканала "Россия 24".

"Система подсчета количества личного состава, а также основных вооружений и техники - это достаточно сложная задача. <...> У меня такое впечатление из разговоров с нашими коллегами из НАТО, в том числе военными, что НАТО пытается "набить" искусственно эту цифру, засчитывая в эти учения всю военную деятельность, которая осуществлялась на территории РФ и Белоруссии в период проведения "Запада", - сказал он. - В частности, они говорят о том, что наша стратегическая авиация летала на Дальнем Востоке, и стреляли мы в Капустином Яру, но это, конечно, никакого отношения к самим учениям "Запад-2017" не имеет".

"Это очевидно было сделано специально, чтобы демонизировать эти учения, чтобы показать, что Россия продолжает использовать военную деятельность для того, чтобы запугать Запад", - подчеркнул Грушко.

Стратегические учения "Запад-2017" проходили 14-20 сентября на шести полигонах и двух участках местности в Белоруссии и трех полигонах в России. В них были задействованы до 12,7 тыс. военных, около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов. За учениями наблюдали представители семи государств, в том числе из стран НАТО.

Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Муженко выступил с утверждением, что Россия оставила войска после проведения учений "Запад-2017" на территории Белоруссии.

Министр обороны Польши Антоний Мачеревич в свою очередь заявил, что украинская сторона очень хорошо информирована о российско-белорусских учениях, и предложил всерьез отнестись к сведениям о том, что российские войска якобы остались на территории Белоруссии. По его версии, в учениях "Запад-2017" принимали участие 120 тыс. солдат.

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков опроверг эту информацию, заявив, что она не соответствуют действительности. По его словам, заявление Муженко о "спрятанных" в Белоруссии российских войсках "демонстрирует всю глубину деградации Генштаба Украины и профнепригодности его руководителя".