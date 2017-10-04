Путин освободил от должности губернатора Приморского края Миклушевского

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности губернатора Приморского края Владимира Миклушевского. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Миклушевский освобожден от должности по собственному желанию. Исполняющим обязанности губернатора назначен Андрей Тарасенко, ранее занимавший должность генерального директора ФГУП "Росморпорт", - сообщил Песков.
Миклушевский родился 15 сентября 1967 года в Свердловске. Возглавлял регион с 2012 года, на этом посту он сменил Сергея Дарькина. До руководства региона Миклушевский занимал должности заместителя министра образования и науки РФ.
Тарасенко родился 9 августа 1963 года во Владивостоке. С июля по сентябрь 2013 года занимал должность заместителя генерального директора ФГУП "Росморпорт", а в сентябре 2013 года был назначен на должность генерального директора предприятия.