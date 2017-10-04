Губернатор Миклушевский: новая экономика и борьба со стихией

Пятидесятилетний Владимир Миклушевский вступил в должность губернатора Приморского края в марте 2012 года. Он пришел на этот пост из вузовской среды. К этому времени он уже имел богатый опыт работы в качестве чиновника федерального уровня, занимая должности сначала директора департамента прогнозирования и бюджетного процесса Минобразования, а затем - заместителем министра образования, курируя в этой должности развитие сотрудничества РФ со странами АТР.

В Приморье был назначен сначала ректором Дальневосточного Федерального университета, а далее уже вступил на пост губернатора Приморья с 2012 года, в сентябре 2014 года Миклушевский прошел через процедуру выборов, победив на них с результатом 77,43% голосов.

Миклушевский сменил на посту губернатора Приморья Сергея Дарькина, при котором, в частности, во Владивостоке началась подготовка к саммиту АТЭС-2012, строительство вантовых мостов на остров Русский и через бухту Золотой Рог, масштабная реконструкция дорожной сети. На бытность Миклушевского пришлось введение новых экономических мер поддержки Дальнего Востока, несколько мощных паводков из-за тайфунов и снежной зимы, а также ряд уголовных дел в отношении чиновников краевой и городской администрации.

Слухи об отставке Миклушевского возникали неоднократно, но его позиции как губернатора были сильными, что подтверждает проведение во Владивостоке Восточного экономического форума (ВЭФ), утвержденного указом президента.

Крупные форумы

Миклушевский возглавил регион, когда во Владивостоке завершался крупный инфраструктурный проект - подготовка к саммиту АТЭС. Благодаря этой подготовке город заметно преобразился, были построены низководный мост через Амурский залив, мосты через бухту Золотой Рог и пролив Босфор Восточный, которые не только облегчили дорожную ситуацию, но и стали символами столицы Приморья. Также к АТЭС-2012 были построены объекты Дальневосточного федерального университета, Приморский театр оперы и балета (ныне Приморская сцена Мариинского театра), подвергся реконструкции международный аэропорт Кневичи.

Общая сумма инвестиций для подготовки к саммиту составила порядка 690 млрд рублей (из них 239 млрд рублей из средств бюджета РФ). Основные работы по подготовке к саммиту были проделаны во время работы на посту губернатора Приморья предшественника Миклушевского, Сергея Дарькина, а ввод в строй наиболее значимых объектов, когда они были достроены, уже проводился с участием его преемника, Миклушевского.

С 2015 года во Владивостоке в начале сентября ежегодно проходит Восточный экономический форум.​ ВЭФ стал одним из трех крупнейших экономическим форумов России. Только в 2017 году в мероприятии приняли участие более 6 тыс. человек. Зарубежные участники представляли более 60 стран. В работе форума приняли участие 775 представителей бизнеса. Объем заключенных на полях ВЭФ соглашений составил порядка 2,5 трлн рублей. Всего было подписано 217 соглашений.

Новая экономика

На время работы Владимира Миклушевского на посту губернатора Приморья пришлось еще одно знаковое событие в жизни региона - введение ряда новых экономических режимов на Дальнем Востоке: свободного порта Владивосток, территорий опережающего развития (ТОР) и "дальневосточного гектара".

ТОР и свободный порт Владивосток предоставляют инвесторам льготные режимы ведения бизнеса. Первым в стране предприятием, заработавшим в рамках ТОР, стал завод "Европласт" на площадке "Надеждинская" в Приморье. Сейчас в крае создано 4 ТОР: производственно-логистическая "Надеждинская"; специализирующаяся на сельском хозяйстве и пищевом производстве ТОР "Михайловская"; одна из крупнейших судостроительных верфей в России и в мире ТОР "Большой Камень"; будущий нефтехимический комплекс в ТОР "Нефтехимическая".

В рамках закона о свободном порте кроме льгот для инвесторов действует также облегченный визовый режим, согласно которому въехать в Россию через Владивосток получили право граждане таких стран как Бруней, Индия, КНР, КНДР, Мексика, Сингапур, Япония, Алжир, Бахрейн, Иран, Катар, Кувейт, Марокко, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия, Тунис и Турция.

Еще одной новой для Дальнего Востока мерой развития, вступившей в силу во время работы Миклушевского на посту губернатора Приморья, стал закон о "дальневосточном гектаре". Он начинал работать поэтапно, и с 1 февраля 2017 года подать заявку на "дальневосточный гектар" могут все граждане России, независимо от места постоянной регистрации. Россияне с оптимизмом отнеслись к этому новшеству, и электронная система не всегда выдерживала количество запросов от желающих оставить заявку на получение участка, но со временем ее отладили.

По данным на осень 2017 года, с начала реализации закона Приморье получило поступило более 40 тыс. заявок на получение "дальневосточного гектара". На этих участках люди открывают пасеки, планируют построить туристический бизнес, возводят дома, на ”дальневосточных гектарах" образуются целые новые поселки.

Стихийные бедствия

Миклушевский в качестве губернатора запомнится не только экономическими успехами или преображением столицы Приморья. Владимиру Миклушевскому за время работы трижды пришлось возглавить ликвидацию стихийных бедствий на территории Приморья, причем во время одного из них - катастрофического паводка, затронувшего более половины территория края после тайфуна "Лайонрок" осенью 2016 года, - вводилось ЧС федерального уровня.

Тайфун "Лайонрок" специалисты назвали самым мощным за последние 100 лет, в результате вызванного им паводка пострадали 27 из 34 муниципальных районов региона, были затоплены 170 населенных пунктов, более 15 тыс. домовладений, свыше 21 тыс. земельных участков, тысячи гектаров сельскохозяйственных земель.

Тогда администрации региона во главе с Миклушевским удалось быстро организовать помощь более 50 тыс. жителей края, пострадавшим от паводка: наладить размещение потерявших кров людей, доставку гуманитарной помощи, медикаментов, продовольствия, а затем - выплаты компенсаций и пособий.

Следующий этап ликвидации последствий потребовал большой работы с муниципальными властями и региональными предприятиями. В короткие сроки удалось восстановить телефонную и мобильную связь с населенными пунктами, энергоснабжение и транспортное сообщение. Так, для перевозки пассажиров, доставки продовольствия и медикаментов в отрезанные паводком районы на восточном побережье удалось привлечь паромы из Владивостока, а также организовать размещение и обучение детей во Всероссийском детском центре "Океан".

Скандалы и уголовные дела

Долгое время Приморский край имел репутацию криминального региона, ситуация изменилась во время руководства регионом Миклушевского. Однако и на его губернаторство пришлось несколько скандалов. Одним из таких является ситуация со строительством двух пятизвездочных отелей Hyatt на Корабельной набережной и мысе Бурном, которая тянется с 2012 года. Их возведение было включено в программу подготовки Владивостока к саммиту АТЭС, однако объекты не были построены в срок. Бюджетные инвестиции в строительство по данным на конец июля 2017 года превысили 13 млрд рублей; депутаты Заксобрания Приморского края несколько раз увеличивали объемы финансирования строительства, также назначались новые сроки сдачи объектов, ни один из которых пока не был выдержан. Первый отель до сих пор не достроен, а второй уже несколько раз безрезультатно выставляли на продажу.

Во время работы Миклушевского на посту губернатора края громко прозвучали ряд уголовных дел и отставок в отношении чиновников администрации Приморья. Так, в декабре 2016 года губернатор уволил вице-губернатора Сергея Сидоренко, которого в августе 2017 года приговорили к 2,5 года условного срока за превышение должностных полномочий. Еще одно уголовное дело по факту злоупотреблений рассматривается в отношении бывшего вице-губернатора края Олега Ежова. Под следствием находится еще один бывший вице-губернатор из команды Миклушевского - Евгений Вишняков.

Еще одним скандалом, разразившимся во время работы Миклушевского на посту губернатора Приморья, стало уголовное дело в отношении главы Владивостока Игоря Пушкарева. Мэр города был задержан в июне 2016 года за злоупотребление должностными полномочиями и коммерческий подкуп. Следствие в его отношении продолжается до сих пор.