Путин проведет переговоры с королем Саудовской Аравии в Кремле

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Президент Российской Федерации Владимир Путин проведет 5 октября переговоры с королем Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом, который находится в России с государственным визитом. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Кремля, "планируется обсуждение всего комплекса вопросов российско-саудовского сотрудничества, лидеры рассмотрят совместные шаги по дальнейшему наращиванию двустороннего взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах".

Ожидается, что стороны также обменяются мнениями по международной проблематике. "Особое внимание будет уделено положению дел на Ближнем Востоке и в Северной Африке с акцентом на урегулирование сохраняющихся в регионе конфликтных ситуаций", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как ранее отметил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, стороны проявляют политическую волю к развитию экономических связей. "Перспективы очень широкие, потенциал далек от того, чтобы быть раскрытым; сейчас обе стороны проявляют политическую волю к тому, чтобы способствовать развитию бизнес-контактов", - сказал представитель Кремля. "Отношения Москвы и Эр-Рияда < … > это отдельный вектор нашей внешней политики, исходя из того, какое важное место занимает Саудовская Аравия в регионе и в арабском мире в целом", - сказал также Песков. "Безусловно, Россия заинтересована в том, чтобы поддерживать диалог, в том числе и в рамках обсуждения ситуации в регионе Ближнего Востока и в Сирии в частности", - сказал он.

Как заявил накануне на панельной дискуссии "Российской энергетической недели" сам российский лидер, он намерен обсудить с королем Саудовской Аравии вопрос о продлении соглашения по сокращению добычи нефти со странами ОПЕК и странами, не входящими в картель. "Мы находимся в контакте с нашими ключевыми партнерами, и с ОПЕК в целом, и с основными производителями. Вот, мы будем иметь удовольствие и честь принимать у себя короля Саудовской Аравии совсем скоро в России. Тоже, безусловно, будем говорить [о продлении соглашения с ОПЕК]", - сказал президент.

Кроме того, согласно заявлению пресс-секретаря главы государства, среди возможных тем - военно-техническое сотрудничество (ВТС).

О переговорах

Предстоящие переговоры пройдут в Большом Кремлевском дворце. Официальная церемония встречи состоится в Андреевском зале. Главы двух государств обменяются приветствиями, а также представят друг другу делегации своих стран. Беседа президента и короля в узком составе пройдет в Зеленой гостиной, после чего переговоры продолжатся с участием членов делегаций.

С российской стороны в них запланировано участие, в частности, вице-премьера Дмитрия Рогозина, министров иностранных дел, промышленности и торговли, связи и массовых коммуникаций, энергетики, руководителей ряда регионов России, представителей крупного бизнеса, в частности, глав "Роснефти" и Ростеха.

По итогам переговоров запланировано подписание совместных документов, в частности речь идет о ряде знаковых сделок в энергетике, инфраструктурном строительстве, сфере высоких технологий и других секторах экономики, которые по мнению многих экспертов выведут отношения между двумя крупнейшими производителями и экспортерами нефти в мире на уровень стратегического партнерства.

Перспективы экономического сотрудничества

Россия и Саудовская Аравия, которые вместе добывают 25% мировой нефти, в сентябре 2016 года подписали соглашение о совместных действиях для поддержания стабильности на рынке нефти. Это соглашение сделало возможным достижение договоренности между странами-производителями о сокращении добычи, что стабилизировало цены на нефть на мировом рынке после их резкого падения. Совместная работа над соглашением открыла перед Россией и Саудовской Аравией новые возможности в сфере экономического сотрудничества.

По словам генерального директора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева, объем инвестиций Саудовской Аравии в Россию превысит $1 млрд после объявления новых сделок в ходе визита. РФПИ и суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) подписали в 2015 году соглашение о создании совместного фонда объемом в $10 млрд, который уже инвестировал в проекты в сельском хозяйстве, недвижимости, инфраструктурном строительстве и нефтегазовом секторе.

"Инвестиции саудовских партнеров к моменту визита уже составили $1 млрд, мы объявим новые сделки, которые увеличат эту цифру", - заявил Дмитриев. "Это очень важный визит, вместе с королем приедет очень внушительная делегация министров и бизнесменов. Мы считаем, что эта встреча выводит отношения между Россией и Саудовской Аравией на качественно новый уровень", - убежден он.

Дмитриев и другие российские участники переговоров отмечают особую роль наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда в сближении между двумя странами.

Проекты

Стороны также обсудят участие России в реализации саудовского плана реформ "Видение 2030", автором которого является наследный принц. План предполагает приватизацию доли в крупнейшей нефтяной компании мира Saudi Aramco, диверсификацию экономики страны, сильно зависящей от добычи и экспорта нефти, а также инвестиции в проекты в энергетике, инфраструктуре и технологиях по всему миру.

В качестве одного из шагов по реализации этого плана PIF и японский Softbank уже создали крупнейший в мире фонд для инвестиций в технологии Softbank Vision Fund объемом $93 млрд. Фонд может рассмотреть инвестиции в крупные высокотехнологичные проекты в России.

При этом объем торговли между Россией и Саудовской Аравией остается небольшим. Согласно данным Министерства экономического развития, товарооборот между странами вырос на 30% за первое полугодие 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив $430 млн. По мнению большинства экспертов, эти цифры не соответствуют потенциалу торгово-экономического сотрудничества двух стран.

Минэкономразвития РФ направило Саудовской Аравии проект дорожной карты по реализации совместных проектов, который будет детально рассмотрен на заседании российско-саудовской межправительственной комиссии под председательством министра энергетики Александра Новака и министра торговли и инвестиций Саудовской Аравии Маджеда бен Абдаллы аль- Касаби, это заседание состоится в конце октября в Эр-Рияде.

РФПИ и суверенный фонд Саудовской Аравии PIF также работают над созданием фонда объемом $1 млрд для инвестирования в энергетические активы. По мнению Дмитриева, фонд мог бы инвестировать в российскую компанию Eurasia Drilling и других российских поставщиков услуг по разведке и добыче нефти и газа, а также производителей нефтегазового оборудования. Саудовская Saudi Aramco впервые приняла в этом году участие в российской выставке "Иннопром" в Екатеринбурге, где провела ряд переговоров с российскими производителями оборудования.

Инвестиционное взаимодействие

В рамках визита пройдет совместный инвестиционный форум, в котором примут участие более 200 компаний, включая крупнейшую в мире нефтедобывающую компанию Saudi Aramco, а также российские "Газпром нефть", "Сибур", "Аэрофлот" и "Фосагро".

В этом форуме примут участие сопредседатели межправительственной комиссии министры Новак и Маджед бен Абдалла аль-Касаби. На форуме также выступят министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Халид аль Фалих, управляющий директор крупнейшего суверенного фонда в мире Public Investment Fund (PIF) Ясир ар Румайяна, а также глава РФПИ Дмитриев.

Как заявил в преддверии визита Новак, "Газпром нефть" планирует подписать с Saudi Aramco меморандум о сотрудничестве по созданию совместного научно-исследовательского центра, а компания "Сибур" может подписать меморандум о сотрудничестве в реализации совместного нефтегазохимического проекта на территории Саудовской Аравии. При этом министр подчеркнул, что нефтехимия является одним из самых перспективных направлений экономической кооперации между двумя странами.

Крупнейшая российская нефтяная компания "Роснефть" обсудит с Saudi Aramco совместную торговлю нефтью на мировых рынках.

Визит делегации Саудовской Аравии придется на дни, когда в Москве пройдет международный форум по энергосбережению и развитию энергетики "Российская энергетическая неделя" (РЭН), в котором примут участие министры энергетики из половины стран Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). В рамках форума Новак проведет переговоры с министром энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халедом аль-Фалехом.

Многие эксперты считают, что успех государственного визита короля Саудовской Аравии откроет дверь для многомиллиардных саудовских инвестиций в российскую экономику, которая лишилась части иностранных инвестиций из-за антироссийских санкций Европейского Союза и США.

ВТС с Саудовской Аравией

В числе тем, которые могут быть затронуты на переговорах в Москве, - военно-техническое сотрудничество. За прошедшие несколько лет Саудовская Аравия проявляла заинтересованность к широкой номенклатуре российских вооружений, в частности, танкам Т-90, боевым машинам пехоты, системам ПВО, оперативно-тактическим ракетным комплексам, а также боевым вертолетам, однако твердых контрактов заключено не было. В декабре 2015 года Путин заявил, что Москва рассматривает совместные многомиллиардные проекты в сфере военно-технического сотрудничества с Эр-Риядом.

В начале 2017 года замминистра обороны РФ Александр Фомин на встрече с заместителем начальника генштаба Саудовской Аравии генерал-лейтенантом Файядом Хамидом ар-Рувейли сообщил, что со стороны Эр-Рияда есть "большой перечень пожеланий в виде возможных закупок самых современных видов вооружения". В июле генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов в интервью ТАСС сообщил о подписании РФ и Саудовской Аравией предварительного договора в сфере военно-технического сотрудничества на сумму $3,5 млрд США.