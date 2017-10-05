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Миклушевский после отставки проведет совещание в администрации Приморья

Политика
5 октября, 2:21 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 5, октября. /ТАСС

По информации источника, на собрании бывший губернатор попрощается с командой

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ВЛАДИВОСТОК, 5 октября. /ТАСС/. Владимир Миклушевский после отставки с поста губернатора Приморья в четверг проведет совещание с командой в администрации региона, сообщил ТАСС источник, близкий к ситуации.

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"Владимир Владимирович (Миклушевский) утром проведет "оперативку", на которой в том числе попрощается с командой", - сообщил собеседник.

Он добавил, что врио губернатора Андрей Тарасенко пока не прилетел в регион, ожидается, что он прибудет в Приморье вечером в четверг или в пятницу.

4 октября стало известно, что президент Владимир Путин принял досрочную отставку губернатора Миклушевского. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Тарасенко, ранее занимавший должность генерального директора ФГУП "Росморпорт".

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