Миклушевский после отставки проведет совещание в администрации Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 5 октября. /ТАСС/. Владимир Миклушевский после отставки с поста губернатора Приморья в четверг проведет совещание с командой в администрации региона, сообщил ТАСС источник, близкий к ситуации.

"Владимир Владимирович (Миклушевский) утром проведет "оперативку", на которой в том числе попрощается с командой", - сообщил собеседник.

Он добавил, что врио губернатора Андрей Тарасенко пока не прилетел в регион, ожидается, что он прибудет в Приморье вечером в четверг или в пятницу.

4 октября стало известно, что президент Владимир Путин принял досрочную отставку губернатора Миклушевского. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Тарасенко, ранее занимавший должность генерального директора ФГУП "Росморпорт".