Миклушевский объяснил уход с поста главы Приморья сменой места работы

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ВЛАДИВОСТОК, 5 октября. /ТАСС/. Бывший губернатор Приморского края Владимир Миклушевский сообщил, что написал заявление об отставке по собственному желанию в связи со сменой места работы.
"Решение президентом принято, решение это согласованное. Было заявление по собственному желанию, связанное с тем, что я предполагаю сменить место работы", - сказал в пятницу Миклушевский журналистам, не уточнив, где он намерен работать в будущем.
По словам экс-губернатора, решение о замене руководителя Приморского края состоялось в рамках кадровой ротации, которую проводит президент России. "Хочу напомнить, что я все эти годы придерживался той же позиции, создавая кадровый лифт. Считаю, что это правильно", - подчеркнул Миклушевский.
4 октября стало известно, что президент Владимир Путин принял досрочную отставку губернатора Миклушевского. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Андрей Тарасенко, ранее занимавший должность генерального директора ФГУП "Росморпорт".
В ближайшее время Миклушевский намерен встретиться с Тарасенко. "Я передам дела, насколько буду нужен - помогу, помогу войти в курс дела. Это достойный человек, я поддерживаю решение президента", - сказал он.