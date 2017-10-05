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Миклушевский объяснил уход с поста главы Приморья сменой места работы

Политика
5 октября, 5:08 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 5, октября. /ТАСС

Экс-губернатор не уточнил, где он намерен работать в будущем

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Владимир Миклушевский

Владимир Миклушевский

© Юрий Смитюк/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 5 октября. /ТАСС/. Бывший губернатор Приморского края Владимир Миклушевский сообщил, что написал заявление об отставке по собственному желанию в связи со сменой места работы.

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"Решение президентом принято, решение это согласованное. Было заявление по собственному желанию, связанное с тем, что я предполагаю сменить место работы", - сказал в пятницу Миклушевский журналистам, не уточнив, где он намерен работать в будущем.

По словам экс-губернатора, решение о замене руководителя Приморского края состоялось в рамках кадровой ротации, которую проводит президент России. "Хочу напомнить, что я все эти годы придерживался той же позиции, создавая кадровый лифт. Считаю, что это правильно", - подчеркнул Миклушевский.

4 октября стало известно, что президент Владимир Путин принял досрочную отставку губернатора Миклушевского. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Андрей Тарасенко, ранее занимавший должность генерального директора ФГУП "Росморпорт".

В ближайшее время Миклушевский намерен встретиться с Тарасенко. "Я передам дела, насколько буду нужен - помогу, помогу войти в курс дела. Это достойный человек, я поддерживаю решение президента", - сказал он.

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