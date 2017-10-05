Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.10:
$ 57.78
€ 67.94
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Вице-губернаторы Приморского края стали исполняющими обязанности

Политика
5 октября, 5:47 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 5, октября. /ТАСС

Согласно уставу, новый руководитель региона отправит вице-премьеров в отставку, а после при желании может снова принять их на работу, рассказали в администрации региона

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЛАДИВОСТОК, 5 октября. /ТАСС/. Приставка "и. о." добавилась к должностям всех вице-губернаторов Приморского края после отставки главы региона Владимира Миклушевского. Об этом в четверг ТАСС сообщил представитель администрации региона.

Смотрите также

Губернатор Миклушевский: новая экономика и борьба со стихией

"Это стандартная процедура, которая соответствует Уставу Приморского края. Новый руководитель региона, согласно процедуре, отправит вице-премьеров в отставку, а после, при желании, может снова принять их на работу", - пояснил собеседник агентства.

Он уточнил, что исполняющий обязанности губернатора Приморья Андрей Тарасенко в пятницу встретится с действующим руководством края.

По информации на сайте администрации Приморского края, в регионе десять вице-губернаторов.

4 октября стало известно, что президент Владимир Путин принял досрочную отставку Миклушевского. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Тарасенко, ранее занимавший должность генерального директора ФГУП "Росморпорт".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Отставки и назначения
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Миклушевский объяснил уход с поста главы Приморья сменой места работы
2
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
3
Биография врио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко
4
ЦРУ знало, что СССР хочет первым вывести на орбиту спутник
5
Итоги деятельности Владимира Миклушевского на посту губернатора Приморского края. Досье
6
В Киеве задержан журналист телеканала НТВ
7
Губернатор Миклушевский: новая экономика и борьба со стихией
Темы дня
Новости партнеров
Реклама