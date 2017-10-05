Вице-губернаторы Приморского края стали исполняющими обязанности

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ВЛАДИВОСТОК, 5 октября. /ТАСС/. Приставка "и. о." добавилась к должностям всех вице-губернаторов Приморского края после отставки главы региона Владимира Миклушевского. Об этом в четверг ТАСС сообщил представитель администрации региона.
"Это стандартная процедура, которая соответствует Уставу Приморского края. Новый руководитель региона, согласно процедуре, отправит вице-премьеров в отставку, а после, при желании, может снова принять их на работу", - пояснил собеседник агентства.
Он уточнил, что исполняющий обязанности губернатора Приморья Андрей Тарасенко в пятницу встретится с действующим руководством края.
По информации на сайте администрации Приморского края, в регионе десять вице-губернаторов.
4 октября стало известно, что президент Владимир Путин принял досрочную отставку Миклушевского. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Тарасенко, ранее занимавший должность генерального директора ФГУП "Росморпорт".