Миклушевский сообщил о своей новой работе в Москве

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ВЛАДИВОСТОК, 5 октября. /ТАСС/. Бывший губернатор Приморского края Владимир Миклушевский в четверг сообщил, что ему предложена новая работа в Москве.
"Предложена другая работа... Работа интересная, о ней я скажу, когда случится назначение… Я возвращаюсь в Москву", - сказал Миклушевский журналистам.
4 октября президент Владимир Путин принял досрочную отставку Миклушевского. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Андрей Тарасенко, ранее занимавший должность генерального директора ФГУП "Росморпорт". Миклушевский объяснил свой уход кадровой ротацией.