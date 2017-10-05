Миклушевский сообщил о своей новой работе в Москве

ВЛАДИВОСТОК, 5 октября. /ТАСС/. Бывший губернатор Приморского края Владимир Миклушевский в четверг сообщил, что ему предложена новая работа в Москве.

"Предложена другая работа... Работа интересная, о ней я скажу, когда случится назначение… Я возвращаюсь в Москву", - сказал Миклушевский журналистам.

4 октября президент Владимир Путин принял досрочную отставку Миклушевского. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Андрей Тарасенко, ранее занимавший должность генерального директора ФГУП "Росморпорт". Миклушевский объяснил свой уход кадровой ротацией.