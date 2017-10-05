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Глава Забайкалья предлагает снижать премии краевому правительству за плохую работу

Политика
5 октября, 6:34 UTC+3 ЧИТА ЧИТА 5, октября. /ТАСС

Наталья Жданова внесла в краевой парламент соответствующий законопроект

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ЧИТА, 5 октября. /ТАСС/. Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова предложила уменьшать денежные премии членам регионального правительства за плохую работу. Об этом в четверг сообщила пресс-служба главы региона.

"Губернатор внесла в краевой парламент законопроект, который предусматривает, что размер ежеквартального денежного поощрения членам регионального правительства и заместителю губернатора может быть уменьшен распоряжением главы региона в зависимости от результатов их деятельности", - говорится в сообщении.

Такая мера, пояснили в пресс-службе, призвана повысить эффективность работы исполнительной власти в регионе.

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Жданова, Наталья Николаевна
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