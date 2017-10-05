Эксперты: Миклушевский сделал многое для Приморья, но потерял контакт с местными элитами

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Владимир Миклушевский проделал большую работу на посту губернатора Приморья, и врио губернатора Андрей Тарасенко должен эффективно продолжить начатое. Вместе с тем эксперты отмечают, что Миклушевскому не удалось найти рабочего контакта с местными элитами и выстроить эффективное взаимодействие с муниципальными властями. Работу экс-главы региона и перспективы его преемника ТАСС прокомментировали политики и эксперты.

4 октября президент Владимир Путин принял досрочную отставку Миклушевского. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Тарасенко, ранее занимавший должность генерального директора ФГУП "Росморпорт".

"Я очень надеюсь, что новый губернатор будет работать эффективно, создавать условия для развития экономики", - сказал в четверг журналистам в Хабаровске полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе, вице-премьер правительства РФ Юрий Трутнев.

Отработал хорошо

Миклушевский, будучи губернатором Приморья, проделал большую работу по развитию края и оперативно решал проблемы, возникающие из-за стихийных бедствий, отметила член Совета Федерации Людмила Талабаева.

"Я видела, как он работает, какие проекты мы заводили на территорию Приморского края. Три года подряд у нас были ЧС, в том числе одно федеральное, <…> губернатор летал на вертолетах, ночевал в районах, которые были отрезаны от большой земли, и решал вопросы сразу на местах, что говорит о многом. <...> Считаю, что он все эти годы отработал на хорошую оценку", - сказала ТАСС Талабаева.

Она отметила, что назначение Тарасенко на пост врио губернатора говорит о доверии к нему президента страны.

"Я считаю, что главная задача, которая будет стоять перед новым губернатором, как я ее вижу - это, конечно, продолжить все положительные проекты, начатые губернатором Миклушевским. Это и территории опережающего развития, и свободный порт Владивосток, и многие инвестиционные программы. <...> Я могу сказать, что он пришел в Приморский край на готовую почву по развитию Дальнего Востока и Забайкалья, по тем проектам, по которым развивается сегодня и Приморский край", - сказала собеседница агентства.

Кандидатура неожиданная, но подходящая

Мнение, что кандидатура Тарасенко подходит для региона, высказала и политолог, заведующая кафедрой политологии Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Наталья Коломейцева. "Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко - кандидатура неожиданная, однако с точки зрения гражданского запроса идеально подходящая: уроженец Приморья, местный... Остальное покажет время", - сказала ТАСС Коломейцева.

По ее мнению, отставка Миклушевского не повлияет негативно на реализацию крупных международных инвестиционных проектов, которые реализуются в Приморье.

"Дело в том, что крупные международные проекты от него и не зависели. И гарантом, равно как и инициатором для них он не выступал. По-прежнему единственным мощнейшим фактором привлечения иностранных инвестиций и реализаций проектов на Дальнем Востоке является президент РФ. Именно его присутствие на ВЭФ [Восточный экономический форум] делает площадку самым эффективным на сегодня инструментом продвижения российских коммерческих проектов на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР)", - отметила эксперт.

По ее словам, Приморью нужен губернатор, осознающий, что регион играет важную роль в выходе России на рынки стран АТР. "Не будем забывать, что находимся в состоянии санкционного противостояния с западным миром, и выход России на рынок АТР, являясь стратегической задачей страны уже многие годы, приобрел особое актуальное значение, как и роль Приморья в этом процессе", - пояснила собеседница агентства.

"Не нашел контакта"

Вместе с тем некоторые эксперты считают, что Миклушевский не полностью справился с поставленными задачами и не смог найти контакт с местными элитами и муниципальными властями. Эту точку зрения, в частности, обозначил ТАСС политолог, директор Центра социальных инноваций "Черный куб" Юрий Коломейцев.

"Президент дал ему достаточно времени для реализации проектов, которые федеральный центр запланировал на Дальнем Востоке, однако с большинством поставленных задач теперь уже бывший губернатор не справился или сделал это на "троечку". Шесть лет - немалый срок. Вспомним, что Миклушевский был назначен на должность губернатора Приморья президентом Медведевым, и назвать его "человеком Путина" нельзя. Все это время у президента были к нему вопросы, однако стратегическая повестка оттягивала кадровые перестановки", - пояснил Коломейцев.

По его словам, после саммита АТЭС во Владивостоке в 2012 году долгое время успехи региональных властей обеспечивались колоссальными федеральными вливаниями в регион, а достижения руководства Приморья за прошедшие пять лет - это стагнация, а в некоторых сферах и ухудшение ситуации.

"С одной стороны, провалы можно было списать на общий фон длящегося финансового кризиса, детерминированного внешнеполитическими обстоятельствами, но, с другой стороны, адаптационный период завершился. Необходимо понимать, что грамотный управленец на фоне такой мощной федеральной поддержки мог бы добиться как минимум выравнивания и как максимум роста основных показателей региона. У нас же на бумаге одно, а на деле - другое", - добавил Коломейцев.

По его мнению, Миклушевский не смог найти рабочего контакта с местными элитами, а его взаимодействие с муниципальными властями нельзя назвать эффективным.

"За годы правления Владимира Миклушевского появилась оппозиция среди средств массовой информации, слухи об его отставке начались еще в 2013 году, но громкие и важные события на территории Приморья, очевидно, оттягивали этот момент. <...> Сегодня в регионе за главу государства готовы отдать свой голос только 58% приморцев. В первую очередь это связано с плохой работой муниципальных властей. Кроме того, за последние годы в Приморском крае возбуждено большое количество уголовных дел в отношении близких к главе региона людей", - резюмировал эксперт.