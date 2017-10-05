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Песков переадресовал вопрос о пленных россиянах в "соответствующие ведомства"

Политика
5 октября, 12:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, октября. /ТАСС

Именно они, по словам пресс-секретаря президента РФ, занимаются установлением возможных обстоятельств сложившейся ситуации

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался говорить о судьбе якобы плененных ИГ (террористическая организация Исламское государство, запрещенная в РФ) россиян.

"Еще раз повторяю, естественно, возможные обстоятельства их пленения, подтверждение их личности - это то, чем занимаются наши соответствующие ведомства", - сказал журналистам представитель Кремля.

4 октября пресс-секретарь главы государства говорил, что в Москве озабочены судьбой российских граждан, якобы плененных боевиками ИГ, а также, что Москва продолжит проверку данных о них.

Ранее Минобороны РФ опровергло захват в плен двух российских военных боевиками ИГ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что внешнеполитическое ведомство вместе с партнерами предпринимает шаги по установлению гражданства захваченных в Сирии. По ее словам, МИД вместе с другими ведомствами и зарубежными коллегами в регионе ведет работу по установлению гражданства пленных, их возможного местонахождения, выясняются причины их нахождения на территории Сирии и обстоятельства похищения.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что группировка ИГ опубликовала видео с двумя захваченными в плен российскими военными.

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Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич
Темы
Борьба с "Исламским государством"
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