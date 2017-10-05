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Путин поздравил Рахмона с 65-летием

Политика
5 октября, 12:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, октября. /ТАСС

Президент РФ также пожелал лидеру Таджикистана успехов в государственной деятельности

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе телефонного разговора тепло поздравил президента Таджикистана Эмомали Рахмона с 65-летием. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Глава российского государства пожелал коллеге дальнейших успехов в государственной деятельности", - отметили в пресс-службе.

Ранее Путин направил Рахмону поздравительную телеграмму.

5 октября Рахмону исполнилось 65 лет.

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Персоны
Рахмон, Эмомали Путин, Владимир Владимирович
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