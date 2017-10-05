Путин поздравил Рахмона с 65-летием

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе телефонного разговора тепло поздравил президента Таджикистана Эмомали Рахмона с 65-летием. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
"Глава российского государства пожелал коллеге дальнейших успехов в государственной деятельности", - отметили в пресс-службе.
Ранее Путин направил Рахмону поздравительную телеграмму.
5 октября Рахмону исполнилось 65 лет.