Кабмин в 2017 году выделит 75 млн руб. на видео- и онлайн-трансляцию выборов президента РФ

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Правительство России выделит в 2017 году около 75 млн рублей Минкомсвязи для организации видеонаблюдения и онлайн-трансляции при проведении выборов президента РФ. Распоряжение от 2 октября, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, опубликовано на официальном портале правовой информации. В документе отмечается, что выделение этих средств в текущем году позволит реализовать названные мероприятия в установленные сроки.

"Выделить Минкомсвязи России в 2017 году из резервного фонда правительства бюджетные ассигнования в размере 74 млн 956,1 тыс. рублей для частичного покрытия расходов на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с организацией видеонаблюдения, трансляции изображения в информационно-телекоммуникационной сети интернет и хранением соответствующих видеозаписей, в целях организации и проведения выборов президента Российской Федерации, имея в виду, что выделение финансирования позволит обеспечить реализацию указанных мероприятий в установленные сроки", - говорится в распоряжении кабмина.