Проект постановления о прекращении полномочий Васильева зарегистрирован в базе Госдумы

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Проект постановления о прекращении депутатских полномочий вице-спикера, руководителя фракции "Единая Россия" Владимира Васильева зарегистрирован в четверг в электронной базе данных Госдумы.

3 октября президент России Владимир Путин принял отставку Рамазана Абдулатипова, руководившего Дагестаном с 2013 года, и назначил временно исполняющим обязанности главы региона Васильева.

Ранее секретарь Генсовета единороссов, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов сообщил ТАСС, что фракция 9 октября проведет заседание, в ходе которого обсудит кандидатуру нового руководителя и свои первоочередные задачи. Он пояснил, что кандидатуру внесет председатель партии Дмитрий Медведев.

В свою очередь, источник агентства в руководстве фракции уточнил, что новый глава парламентского большинства будет согласован с моральным лидером партии - президентом Владимиром Путиным. Наиболее вероятными кандидатурами на этот пост источник называет Неверова и первого вице-спикера Александра Жукова.