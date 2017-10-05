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Проект постановления о прекращении полномочий Васильева зарегистрирован в базе Госдумы

Политика
5 октября, 14:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, октября. /ТАСС

Ранее Сергей Неверов говорил, что обсуждение кандидатуры нового руководителя фракции "Единой России" в Думе пройдет 9 октября

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Проект постановления о прекращении депутатских полномочий вице-спикера, руководителя фракции "Единая Россия" Владимира Васильева зарегистрирован в четверг в электронной базе данных Госдумы.

3 октября президент России Владимир Путин принял отставку Рамазана Абдулатипова, руководившего Дагестаном с 2013 года, и назначил временно исполняющим обязанности главы региона Васильева.

Ранее секретарь Генсовета единороссов, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов сообщил ТАСС, что фракция 9 октября проведет заседание, в ходе которого обсудит кандидатуру нового руководителя и свои первоочередные задачи. Он пояснил, что кандидатуру внесет председатель партии Дмитрий Медведев.

В свою очередь, источник агентства в руководстве фракции уточнил, что новый глава парламентского большинства будет согласован с моральным лидером партии - президентом Владимиром Путиным. Наиболее вероятными кандидатурами на этот пост источник называет Неверова и первого вице-спикера Александра Жукова.

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