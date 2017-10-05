Захарова: США нарушают свое законодательство, объявляя RT иностранным агентом

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Вашингтон нарушает свое же законодательство и принципы свободы слова, объявляя телеканал RT иностранных агентом. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова, выступая на расширенном заседании рабочей группы временной комиссии верхней палаты по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

"Мы провели наше экспертное изучение этого вопроса, - сообщила дипломат. - Оно основывалось на изучении американского законодательства, всех основополагающих законодательных актов США, которые регулируют деятельность журналистов, в том числе и иностранных". "Оценка внешнеполитического ведомства в данном случае однозначная - на лицо объективное нарушение внутреннего законодательства США и принципов свободы слова", - подчеркнула Захарова.

По ее словам, ситуация вокруг телеканала RT - это нарушение не только тех принципов свободы слова, которые декларируются США, но и тех, которые они активно экспортируют. "Эта основа основ американской внешней политики, где-то навязывать, где-то рекомендовать, а где-то внедрять всеми возможными способами те самые принципы, которые они внутри своей страны грубо нарушают относительно конкретно взятого российского телеканала", - указала Захарова.

По словам официального представителя МИД РФ, российское законодательство позволяет принять ряд зеркальных действий в ответ на ограничительные меры в отношении RT в США.

"Мы видим, что налицо применение ограничений в отношении телеканала RT на территории США. Таким образом, имеющиеся законодательные механизмы позволяют применять зеркальные ответные меры, - сказала она. - То есть все, о чем сегодня говорила [главный редактор телеканала RT] Маргарита Симоньян, например, стремление обязать RT докладывать персональные данные, предоставлять профессиональную информацию как на сотрудников, так и на гостей, людей, которые взаимодействуют с телеканалом, навешивать "плашки" на эфир любого рода, в том числе и запрет на вещание - все это возможно применить в соответствии с российским законодательством в качестве, подчеркиваю, ответной меры к американским СМИ".

"Я хотела бы процитировать непосредственно наш российский закон о СМИ, его статью 55, это прямая цитата из закона: "Правительством Российской Федерации могут быть установлены ответные ограничения в отношении корреспондентов СМИ тех государств, в которых имеются специальные ограничения для осуществления профессиональной деятельности журналистов СМИ, зарегистрированных в РФ", - продолжила она. - В законе ничего не сказано, что он распространяется исключительно на СМИ, которые содержатся в большей части на государственные или на частные средства, соответственно, его применение возможно к любым СМИ в той или иной стране, по отношению к которым вводятся ограничительные меры".

"Хотела бы для достоверности сослаться на пункт 23 правил аккредитации, который говорит о том, что МИД России может предпринять ответные меры в отношении корреспондентов СМИ тех стран, в которых действуют ограничения в отношении российских журналистов. То есть у МИДа есть все на это полномочия", - добавила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

При этом она подчеркнула, что ни о какой цензуре или ограничении свободы СМИ речь не идет. "Для нас принципиально важным является подтверждение нашей приверженности свободе слова и невозможности ограничения деятельности СМИ, зарубежных корреспондентов, которые здесь работают", - указала она.