Путин принял приглашение короля Саудовской Аравии посетить его страну с визитом

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин принял приглашение короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда посетить его страну с визитом.

"Спасибо за приглашение, я помню свою предыдущую поездку в Вашу страну и обязательно воспользуюсь Вашим приглашением посетить Саудовскую Аравию еще раз", - сказал глава российского государства на переговорах с саудовским монархом в Кремле.

"Мне приятно направить Вам приглашение посетить Королевство Саудовская Аравия для продолжения наших консультаций", - сказал Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд.

Король Саудовской Аравии находится в России с первым государственным визитом. Он проводит в Кремле переговоры с главой российского государства, которые начались в узком составе и продолжились с участием членов делегаций.

Путин посещал Эр-Рияд в феврале 2007 года.