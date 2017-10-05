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Путин принял приглашение короля Саудовской Аравии посетить его страну с визитом

Политика
5 октября, 15:16 UTC+3 МОСКВА 5, октября. /ТАСС

Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд отметил, что ему приятно направить приглашение российском у президенту для продолжения консультаций

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МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин принял приглашение короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда посетить его страну с визитом.

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"Спасибо за приглашение, я помню свою предыдущую поездку в Вашу страну и обязательно воспользуюсь Вашим приглашением посетить Саудовскую Аравию еще раз", - сказал глава российского государства на переговорах с саудовским монархом в Кремле.

"Мне приятно направить Вам приглашение посетить Королевство Саудовская Аравия для продолжения наших консультаций", - сказал Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд.

Король Саудовской Аравии находится в России с первым государственным визитом. Он проводит в Кремле переговоры с главой российского государства, которые начались в узком составе и продолжились с участием членов делегаций.

Путин посещал Эр-Рияд в феврале 2007 года.

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