Администрация Псковской области не располагает данными об уходе Турчака в Генсовет "ЕР"

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Администрация Псковской области не располагает официальной информацией о возможном уходе Андрея Турчака с поста, заявила в четверг ТАСС пресс-секретарь губернатора Оксана Ширан.

Ранее РБК со ссылкой на два источника сообщил, что Турчак стал основным кандидатом на пост секретаря Генсовета "Единой России", который занимает Сергей Неверов. В публикации утверждается, что ради должности в партии Турчаку придется покинуть губернаторское кресло, при этом провести новое назначение можно на съезде, который запланирован на конец декабря.

"Мы не располагаем какой-либо официальной информацией. РБК, конечно, прочитали, но комментировать тут нечего. Где генсовет партии "Единой России" и где наш регион?" - сказала Ширан.

42-летний Андрей Турчак возглавляет Псковскую область с 2008 года, в 2015-м он был избран на второй срок. До назначения губернатором Турчак был членом Совета Федерации от Псковской области, депутатом заксобрания региона, координировал общероссийское движение "Молодая гвардия "Единой России".